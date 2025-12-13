В ОП объяснили, могут ли сотрудников заставить работать в Новый год

Работодатели не имеют права принуждать сотрудников выходить на работу в новогодние праздники без их добровольного согласия, об этом в преддверии длинных каникул заявил ТАСС член Общественной палаты РФ Евгений Машаров. Исключения из этого правила строго оговорены в Трудовом кодексе.

Работодатель не вправе вызвать сотрудника на работу в праздники только при наличии своего желания. Для работы сотрудника в выходной день нужно получить его согласие, кроме исключительных случаев, — отметил эксперт.

Такими исключениями являются ситуации, связанные с предотвращением или ликвидацией последствий катастроф, аварий, стихийных бедствий, а также несчастных случаев на производстве. Также без согласия можно привлекать работников для выполнения задач при введении военного или чрезвычайного положения и для срочных работ в условиях пожаров, наводнений, эпидемий и других обстоятельств, угрожающих жизни населения.

Новогодние каникулы в этом году продлятся 12 дней — с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года. Закон также допускает работу в праздничные дни на непрерывных производствах, при обслуживании населения и в других строго определенных случаях, но даже там должны соблюдаться гарантии для работников.

