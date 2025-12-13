Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
13 декабря 2025 в 02:58

В ОП объяснили, могут ли сотрудников заставить работать в Новый год

Член ОП Машаров: россиян не должны заставлять работать в новогодние праздники

Фото: Shutterstock|FOTODOM
Работодатели не имеют права принуждать сотрудников выходить на работу в новогодние праздники без их добровольного согласия, об этом в преддверии длинных каникул заявил ТАСС член Общественной палаты РФ Евгений Машаров. Исключения из этого правила строго оговорены в Трудовом кодексе.

Работодатель не вправе вызвать сотрудника на работу в праздники только при наличии своего желания. Для работы сотрудника в выходной день нужно получить его согласие, кроме исключительных случаев, — отметил эксперт.

Такими исключениями являются ситуации, связанные с предотвращением или ликвидацией последствий катастроф, аварий, стихийных бедствий, а также несчастных случаев на производстве. Также без согласия можно привлекать работников для выполнения задач при введении военного или чрезвычайного положения и для срочных работ в условиях пожаров, наводнений, эпидемий и других обстоятельств, угрожающих жизни населения.

Новогодние каникулы в этом году продлятся 12 дней — с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года. Закон также допускает работу в праздничные дни на непрерывных производствах, при обслуживании населения и в других строго определенных случаях, но даже там должны соблюдаться гарантии для работников.

Ранее психолог Оксана Нараленкова рассказала, что практика благодарности может помочь снизить предновогодний стресс. По ее словам, такая практика приведет к «перезагрузке» фокуса.

