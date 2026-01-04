Россия выступила с требованием прояснить вопросы, касающиеся военно-биологической деятельности Соединенных Штатов Америки на территории Украины, заявил директор департамента МИД по нераспространению и контролю над вооружениями Олег Постников в беседе с РИА Новости. Он подчеркнул, что Москва все еще не получила адекватного ответа, несмотря на сохраняющуюся остроту проблемы, которая требует немедленного разрешения.

Продолжаем настойчиво добиваться от американской и украинской сторон урегулирования сложившейся неблаговидной ситуации в целях снятия серьезного раздражителя, подрывающего режим КБТО и глобальную биобезопасность, — прокомментировал Постников.

Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-майор Алексей Ртищев заявил, что Агентство США по международному развитию (USAID) могло участвовать в испытаниях препаратов на украинском населении. В августе 2025 года профессор Корнельского университета Дейв Коллум подтвердил тестирование препаратов в 38 украинских лабораториях, заказанное гражданскими агентствами и НПО, включая USAID, которое было расформировано президентом США Дональдом Трампом.