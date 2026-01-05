Атака США на Венесуэлу
05 января 2026 в 05:12

«Великий»: в НЦИП предложили присвоить новый эпитет Путину

Глава НЦИП Малышева: Путин должен получить эпитет «великий» четвертым в истории

Президент РФ Владимир Путин во время прямой линии и большой пресс-конференции в Гостином дворе Президент РФ Владимир Путин во время прямой линии и большой пресс-конференции в Гостином дворе Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Российский лидер Владимир Путин заслуживает исторического эпитета «великий», заявила в беседе с ТАСС руководитель Национального центра исторической памяти (НЦИП) при президенте, член Общественной палаты РФ Елена Малышева. Она поставила политика в один ряд с Иваном III, Петром I и Екатериной II.

По мнению историка, правителей называют великими, когда их правление приходится на период титанических сдвигов и они берут на себя ответственность за определение вектора развития страны. Современная эпоха, по ее словам, соответствует этим критериям.

И Иван III, и Петр I, и Екатерина Великая — пришлось на период титанических общественных, экономических, геополитических сдвигов, и они смогли взять на себя ответственность в определении дальнейшего вектора страны. Вот в этом их величие. И, обращая внимание на сегодняшний день, мы видим очень схожую ситуацию, поэтому я однозначно сказала бы: «Да, великий», — указала Малышева.

Она подчеркнула, что президент взял на себя ответственность в условиях масштабных изменений в экономике, общественном сознании и геополитике, определив курс, отвечающий общественному запросу. Малышева также отметила высокие настроения в обществе, где люди хотят жить и реализовывать свои планы, что, по ее мнению, является залогом будущего страны.

Ранее издание АБН24 со ссылкой на Baijiahao сообщило, что Путин нестандартно подошел к новогоднему поздравлению лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. Китайских аналитиков поразило время отправки послания — 18 декабря, за две недели до наступления Нового года.

