Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
05 января 2026 в 19:28

Танцор сломал ногу во время спектакля «Щелкунчик»

Артист сломал ногу во время спектакля «Щелкунчик» в Кремлевском дворце

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Во время исполнения балета «Щелкунчик» в Государственном Кремлевском дворце пострадал 19-летний танцор, юноша сломал ногу, сообщил Telegram-канал РЕН ТВ. По предварительной информации, артист неудачно приземлился после выполнения прыжка или элемента, после чего не смог продолжать участие в спектакле.

Медики диагностировали у пострадавшего перелом костей плюсны левой стопы. Юноша был оперативно госпитализирован для проведения обследования и наложения гипса. На данный момент устанавливаются все обстоятельства происшествия, а руководство площадки и труппы пока не давало официальных комментариев относительно состояния здоровья артиста.

Ранее ректор Академии Русского балета им. А. Я. Вагановой народный артист России Николай Цискаридзе назвал лучшего исполнителя партии принца в «Щелкунчике». По его мнению, это Алексей Путинцев. Он также высоко отметил постановку хореографа Юрия Григоровича, которая была придумана для танцовщика Владимира Васильева.

До этого Цискаридзе признался, что ему надоела накаляющаяся атмосфера вокруг стоимости билетов на классический новогодний балет «Щелкунчик». Он отметил, что высокая цена мест в первых рядах партера стала традицией.

Москва
балет
спектакли
танцоры
травмы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мадуро высказался о своем посте президента на суде в Нью-Йорке
В Венесуэле объявили мобилизацию
Российские туристы не могут вернуться домой с острова в Индийском океане
Шайба залетела в нижнее белье хоккеиста и вынудила его раздеться
«Жертвой»: в СБ ООН назвали причину атаки США на Венесуэлу
Власти Липецкой области раскрыли последствия атаки ВСУ
Украинские беженцы в Европе рискуют лишиться льгот
Опасные праздники! Врачи предупреждают: какие болезни провоцирует алкоголь
В Госдуме рассказали, чем аукнутся кадровые перестановки на Украине
Психолог дала советы по подготовке к сессии после Нового года
Поляки начали массово покидать Германию
Ледник Судного дня затопит всю Европу? Что известно, угрожает ли это России
ВСУ пропустили три «Искандера», решение Кремля по Венесуэле: что дальше
История со взрывчаткой в Москве приобрела неожиданный поворот
«Перед лицом агрессии»: Небензя заявил о полной поддержке курса Венесуэлы
«Никаких оправданий»: Небензя об атаке США на Венесуэлу
«Заключить соглашение о мире»: Орбан о встрече Путина и Трампа в Будапеште
Удаление зуба мудрости обернулось ужасными последствиями для москвички
В Госдуме прозвучала креативная идея для заброшенных школ
Россия запретила въезд 28 гражданам Канады
Дальше
Самое популярное
Вкуснее винегрета: простой салат со свеклой и маринованными огурцами к обеду, ужину или на перекус
Общество

Вкуснее винегрета: простой салат со свеклой и маринованными огурцами к обеду, ужину или на перекус

Никаких больше сырников и оладий. Готовлю гибаницу по-сербски: лаваш, сыр и 15 минут! Простой рецепт быстрого завтрака
Общество

Никаких больше сырников и оладий. Готовлю гибаницу по-сербски: лаваш, сыр и 15 минут! Простой рецепт быстрого завтрака

Творожник со слоеным тестом: для завтраков и уютного семейного чаепития — готовится без усилий
Общество

Творожник со слоеным тестом: для завтраков и уютного семейного чаепития — готовится без усилий

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.