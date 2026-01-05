Танцор сломал ногу во время спектакля «Щелкунчик» Артист сломал ногу во время спектакля «Щелкунчик» в Кремлевском дворце

Во время исполнения балета «Щелкунчик» в Государственном Кремлевском дворце пострадал 19-летний танцор, юноша сломал ногу, сообщил Telegram-канал РЕН ТВ. По предварительной информации, артист неудачно приземлился после выполнения прыжка или элемента, после чего не смог продолжать участие в спектакле.

Медики диагностировали у пострадавшего перелом костей плюсны левой стопы. Юноша был оперативно госпитализирован для проведения обследования и наложения гипса. На данный момент устанавливаются все обстоятельства происшествия, а руководство площадки и труппы пока не давало официальных комментариев относительно состояния здоровья артиста.

Ранее ректор Академии Русского балета им. А. Я. Вагановой народный артист России Николай Цискаридзе назвал лучшего исполнителя партии принца в «Щелкунчике». По его мнению, это Алексей Путинцев. Он также высоко отметил постановку хореографа Юрия Григоровича, которая была придумана для танцовщика Владимира Васильева.

До этого Цискаридзе признался, что ему надоела накаляющаяся атмосфера вокруг стоимости билетов на классический новогодний балет «Щелкунчик». Он отметил, что высокая цена мест в первых рядах партера стала традицией.