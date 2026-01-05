Хрустящее золото для будничного ужина. Картофельные дольки с пармезаном и прованскими травами — просто, сытно, безупречно

Иногда лучшим решением для будничного ужина становится самое простое и знакомое блюдо, доведённое до идеала. Эти картофельные дольки — настоящее хрустящее золото, где скромный корнеплод превращается в кулинарный шедевр. Аромат пармезана и прованских трав создаёт надёжную команду, которая гарантирует восхитительный результат: нежный картофель внутри, аппетитная румяная корочка снаружи и безупречный вкус в каждой дольке.

Для приготовления вам понадобится: 1 кг картофеля, 3 столовые ложки оливкового масла, 50 г тёртого пармезана, 1 чайная ложка сушёных прованских трав, 1 чайная ложка паприки, соль и чёрный перец по вкусу. Картофель тщательно вымойте и, не очищая от кожуры, нарежьте на равные дольки. Для лучшей корочки можно на 10–15 минут залить дольки холодной водой, затем хорошо обсушить полотенцем. В большой миске смешайте картофель с оливковым маслом, паприкой, солью и перцем. Выложите дольки в один слой на противень, застеленный пергаментом. Запекайте в разогретой до 200 °C духовке 25–30 минут. Достаньте противень, аккуратно переверните дольки лопаткой и равномерно посыпьте их смесью тёртого пармезана и прованских трав. Верните в духовку ещё на 10–15 минут, пока сыр не расплавится и не образует хрустящую корочку. Подавайте горячими, как самостоятельную закуску или идеальный гарнир к мясу.

