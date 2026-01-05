Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
05 января 2026 в 19:15

Хрустящее золото для будничного ужина. Картофельные дольки с пармезаном и прованскими травами — просто, сытно, безупречно

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Иногда лучшим решением для будничного ужина становится самое простое и знакомое блюдо, доведённое до идеала. Эти картофельные дольки — настоящее хрустящее золото, где скромный корнеплод превращается в кулинарный шедевр. Аромат пармезана и прованских трав создаёт надёжную команду, которая гарантирует восхитительный результат: нежный картофель внутри, аппетитная румяная корочка снаружи и безупречный вкус в каждой дольке.

Для приготовления вам понадобится: 1 кг картофеля, 3 столовые ложки оливкового масла, 50 г тёртого пармезана, 1 чайная ложка сушёных прованских трав, 1 чайная ложка паприки, соль и чёрный перец по вкусу. Картофель тщательно вымойте и, не очищая от кожуры, нарежьте на равные дольки. Для лучшей корочки можно на 10–15 минут залить дольки холодной водой, затем хорошо обсушить полотенцем. В большой миске смешайте картофель с оливковым маслом, паприкой, солью и перцем. Выложите дольки в один слой на противень, застеленный пергаментом. Запекайте в разогретой до 200 °C духовке 25–30 минут. Достаньте противень, аккуратно переверните дольки лопаткой и равномерно посыпьте их смесью тёртого пармезана и прованских трав. Верните в духовку ещё на 10–15 минут, пока сыр не расплавится и не образует хрустящую корочку. Подавайте горячими, как самостоятельную закуску или идеальный гарнир к мясу.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.

Проверено редакцией
Читайте также
Салат «Каприз» украсит любой ужин: без слоев, без варки ингредиентов, без усилий
Общество
Салат «Каприз» украсит любой ужин: без слоев, без варки ингредиентов, без усилий
Прощай, «Столичный»! Здравствуй, «Бриз» — с тунцом, яйцом пашот и хрустящим нутом
Общество
Прощай, «Столичный»! Здравствуй, «Бриз» — с тунцом, яйцом пашот и хрустящим нутом
Два классных пирога к Рождеству: сырный с картошкой и с фаршем — невероятная вкуснота на простом тесте
Общество
Два классных пирога к Рождеству: сырный с картошкой и с фаршем — невероятная вкуснота на простом тесте
Когда семья скучает от обычных рецептов картошки, готовлю кугелис — литовская вкуснота с беконом, которая покоряет
Общество
Когда семья скучает от обычных рецептов картошки, готовлю кугелис — литовская вкуснота с беконом, которая покоряет
Курицу в сливках больше не запекаю. Только по-французски «Кок-о-вен» — нужны тимьян, чеснок и грибы
Общество
Курицу в сливках больше не запекаю. Только по-французски «Кок-о-вен» — нужны тимьян, чеснок и грибы
рецепты
картофель
кулинария
ужины
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мадуро высказался о своем посте президента на суде в Нью-Йорке
В Венесуэле объявили мобилизацию
Российские туристы не могут вернуться домой с острова в Индийском океане
Шайба залетела в нижнее белье хоккеиста и вынудила его раздеться
«Жертвой»: в СБ ООН назвали причину атаки США на Венесуэлу
Власти Липецкой области раскрыли последствия атаки ВСУ
Украинские беженцы в Европе рискуют лишиться льгот
Опасные праздники! Врачи предупреждают: какие болезни провоцирует алкоголь
В Госдуме рассказали, чем аукнутся кадровые перестановки на Украине
Психолог дала советы по подготовке к сессии после Нового года
Поляки начали массово покидать Германию
Ледник Судного дня затопит всю Европу? Что известно, угрожает ли это России
ВСУ пропустили три «Искандера», решение Кремля по Венесуэле: что дальше
История со взрывчаткой в Москве приобрела неожиданный поворот
«Перед лицом агрессии»: Небензя заявил о полной поддержке курса Венесуэлы
«Никаких оправданий»: Небензя об атаке США на Венесуэлу
«Заключить соглашение о мире»: Орбан о встрече Путина и Трампа в Будапеште
Удаление зуба мудрости обернулось ужасными последствиями для москвички
В Госдуме прозвучала креативная идея для заброшенных школ
Россия запретила въезд 28 гражданам Канады
Дальше
Самое популярное
Вкуснее винегрета: простой салат со свеклой и маринованными огурцами к обеду, ужину или на перекус
Общество

Вкуснее винегрета: простой салат со свеклой и маринованными огурцами к обеду, ужину или на перекус

Никаких больше сырников и оладий. Готовлю гибаницу по-сербски: лаваш, сыр и 15 минут! Простой рецепт быстрого завтрака
Общество

Никаких больше сырников и оладий. Готовлю гибаницу по-сербски: лаваш, сыр и 15 минут! Простой рецепт быстрого завтрака

Творожник со слоеным тестом: для завтраков и уютного семейного чаепития — готовится без усилий
Общество

Творожник со слоеным тестом: для завтраков и уютного семейного чаепития — готовится без усилий

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.