Биометрию преступников в России могут начать собирать без их согласия

Биометрию преступников в России могут начать собирать без их согласия Кабмин России утвердил план по сбору биометрии преступников без их согласия

В Российской Федерации может быть введена норма, разрешающая сбор биометрических данных у подозреваемых, обвиняемых и осужденных без их согласия, передает ТАСС. Правительство планирует внести соответствующий законопроект в Государственную думу.

Согласно утвержденному плану, разработкой документа займется Министерство юстиции РФ совместно с другими профильными ведомствами. Проработанный проект закона они должны представить в правительство в сентябре 2026 года, а его внесение в парламент запланировано на апрель 2027 года.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что на всех пунктах пропуска через государственную границу России необходимо внедрить систему биометрического контроля для мигрантов. По его мнению, правительство Москвы активно поддерживает эту инициативу и оказывает содействие. Он заявил, что введение биометрического контроля позволит установить прозрачный и эффективный мониторинг миграционной ситуации.

До этого авиакомпания «Аэрофлот» сообщила об успешном завершении испытаний новой технологии под названием «Мигом». Она позволяет осуществлять посадку на борт самолета с использованием биометрических данных пассажира. В пресс-службе авиаперевозчика пояснили, что планируется предоставить доступ к этому сервису во второй половине 2026 года.