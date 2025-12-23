Новый год-2026
23 декабря 2025 в 20:58

Медведев призвал масштабировать биометрический контроль над мигрантами

Медведев призвал ввести биометрию для мигрантов на всех приграничных пунктах

Дмитрий Медведев Дмитрий Медведев Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Биометрический контроль для мигрантов необходимо ввести на всех пунктах пропуска через границы России, заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев на совещании по вопросам миграции. По его словам, опубликованным на странице во «ВКонтакте», правительство Москвы активно содействует в этой области.

Правительство Москвы активно участвует в работе по оснащению биометрическим оборудованием еще 11 пунктов пропуска через государственную границу. Естественно, в целом эта задача и эти проекты должны быть масштабированы на все пункты пропуска в стране, — подчеркнул Медведев.

По словам зампредседателя Совбеза, меры позволят установить прозрачное наблюдение за миграционной ситуацией. Также биометрия поможет властям понять, что происходит с конкретным лицом, въехавшим в страну.

Ранее зампред комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Матвеев заявил, что России нужна программа возвратной миграции, при которой иностранцы должны приезжать на заработки, а после завершения договора возвращаться домой. Кроме того, по его словам, важно привлекать квалифицированных специалистов, а не разнорабочих.

