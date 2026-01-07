Атака США на Венесуэлу
07 января 2026 в 10:58

Врач предупредил о страшных последствиях татуировок

Профессор микробиологии Манал: тату опасны из-за попадания чернил в лимфоузлы

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Во время процесса нанесения татуировки на тело чернила могут мигрировать в лимфатические узлы и накапливаться там, заявил преподаватель медицинской микробиологии из Вестминстерского университета Лондона Мохаммед Манал. По его словам, которые передает The Sun, ученые еще не до конца разобрались, способны ли тату вызывать рак, однако специалистов также смущает наличие в краске металлов и органических токсинов.

Долгосрочные последствия накопления чернил в этих тканях для здоровья остаются неясными, но их центральная роль в иммунной защите вызывает опасения по поводу длительного воздействия металлов и органических токсинов, — сказал Манал.

Ранее дерматовенеролог Алексей Силин заявил, что повреждения кожи в процессе нанесения татуировки могут увеличить риск развития рака кожи. При этом, по его словам, онкология как осложнение после этой процедуры встречается довольно редко.

В Роскачестве до этого рассказали, что беременность, период грудного вскармливания и свежие татуировки входят в число временных противопоказаний для донорства крови. Также запрещено становиться донором во время инфекционных заболеваний.

Врач предупредил о страшных последствиях татуировок
