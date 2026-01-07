Атака США на Венесуэлу
Иногда самый простой гарнир может стать настоящей звездой стола. Эта картофельная лепешка — не просто альтернатива хлебу, а самодостаточное произведение кулинарного искусства. Она сочетает в себе насыщенный картофельный вкус, соблазнительный аромат чеснока и идеальный баланс текстур: хрустящая золотистая корочка снаружи и нежная воздушная мякоть внутри. Она настолько хороша, что может затмить собой даже основное блюдо.

Для приготовления вам понадобится: 4 крупные картофелины, 1 яйцо, 3 столовые ложки муки, 3 зубчика чеснока, соль по вкусу, растительное масло для жарки. Картофель очистите и натрите на мелкой терке. Аккуратно отожмите лишний сок через марлю или сито. В картофельную массу добавьте яйцо, муку, пропущенный через пресс чеснок и соль. Тщательно перемешайте до однородности. Разогрейте на сковороде достаточное количество масла. Выложите всю массу, разровняйте лопаткой в круглую лепешку толщиной около 1 см. Жарьте на среднем огне под крышкой 7–8 минут до румяной корочки, затем аккуратно переверните и жарьте еще 6–7 минут с другой стороны. Готовую лепешку выложите на бумажное полотенце, чтобы убрать излишки масла. Подавайте горячей, разрезав на сегменты, как пиццу.

лепешки
перекусы
кулинария
рецепты
