07 января 2026 в 10:20

Забудьте про сухую шаурму! Готовлю чимичангу — хрустящий рулет, внутри которого сочная говядина и расплавленный сыр

Чимичанга — это гениальное изобретение: все ингредиенты вкуснейшей начинки прячутся в тортилью, которую затем обжаривают до состояния хрустящего румяного «конверта». Секрет в том, что сочное мясо, тушенное в пряном азиатско-мексиканском соусе, не успевает высохнуть, а сыр внутри плавится, скрепляя все в единый идеальный укус.

Говядину (400 г) нарезаю тонкими полосками. Лук (1 шт.) режу полукольцами, чеснок (2 зубчика) и имбирь (1 ч. л.) мелко рублю. В сковороде разогреваю масло. На сильном огне быстро обжариваю говядину до корочки, перекладываю в тарелку. В той же сковороде обжариваю лук до мягкости. Возвращаю мясо, добавляю чеснок, имбирь, соль, перец, копченую паприку. Вливаю соевый соус (2 ст. л.), шрирачу (1 ст. л.), кунжутное масло (1 ч. л.) и воду (100 мл). Перемешиваю, накрываю крышкой и тушу на медленном огне 15–20 минут, пока соус не загустеет, а мясо не станет мягким. В конце вмешиваю рубленую зелень. Для соуса смешиваю йогурт, майонез, соус барбекю, соль, перец и паприку. Тортильи слегка подогреваю, чтобы стали эластичными. На каждую выкладываю 2 ломтика сыра чеддер и вдоль центра — порцию остывшей мясной начинки. Заворачиваю плотным рулетом: подворачиваю боковые края, затем скручиваю от себя. Шов кладу вниз. В сковороде растапливаю топленое масло. Обжариваю рулеты по 2–3 минуты с каждой стороны на среднем огне до золотисто-коричневой хрустящей корочки. Подаю горячими, разрезав пополам, с приготовленным соусом.

Ранее также сообщалось о рецепте диетических пельменей. Они нереально вкусные и содержат всего 180 ккал на порцию.

