Вкуснятина к супу или на завтрак: сырные лепешки с ветчиной на скорую руку — простое тесто на кефире

Сырные лепешки с ветчиной — настоящая палочка-выручалочка, когда хочется чего-то домашнего, сытного и очень вкусного. Готовятся они из простых продуктов, без дрожжей и долгого замеса, а результат всегда радует: румяная корочка, тянущийся сыр и ароматная начинка. Отлично подходят и к супу, и как самостоятельный перекус.

Ингредиенты: кефир — 1 стакан, сахар — ½ ч. л., соль — ½ ч. л., сода — ½ ч. л., твёрдый сыр (тёртый) — 1 стакан, ветчина или колбаса (тёртая) — 1 стакан, мука — 2 стакана, растительное рафинированное масло — для жарки.

Приготовление: в глубокой миске соедините кефир, соль, сахар и соду, хорошо перемешайте до однородности. Добавьте тёртый сыр и постепенно всыпьте муку, замешивая мягкое, не липкое тесто. Оно должно быть податливым и приятным в работе. Готовое тесто разделите на 8 равных частей. Каждую часть раскатайте в лепёшку, в центр выложите тёртую ветчину или колбасу, аккуратно защипните края и придайте форму — круглую, полумесяцем или треугольником, как вам больше нравится. Разогрейте сковороду с небольшим количеством растительного масла. Обжаривайте лепёшки на среднем огне с двух сторон под крышкой до золотистой корочки. Жарятся они очень быстро, буквально по несколько минут с каждой стороны.

