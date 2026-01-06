В такую кабачковую лепешку кладу любую начинку: быстрая вкуснятина на завтрак и перекус

Эти запечённые кабачковые лепёшки — настоящая палочка-выручалочка, когда хочется чего-то лёгкого, но сытного. Основа получается мягкой и нейтральной на вкус, поэтому отлично сочетается с любой начинкой — солёной или даже сладкой. Готовятся быстро, не требуют жарки и подходят как для завтрака, так и для перекуса в течение дня.

Ингредиенты: кабачки — 1 шт., яйца — 2 шт., сыр — 50 г, мука — 3–4 ст. л., разрыхлитель — 0,5 ч. л. (по желанию), соль и чёрный перец — по вкусу, свежая зелень — по вкусу.

Приготовление: кабачок натрите на крупной тёрке, хорошо отожмите лишнюю жидкость и переложите в миску. Добавьте яйца, тёртый сыр, муку, мелко нарезанную зелень, соль, перец и разрыхлитель. Тщательно перемешайте массу до однородности. На противень, застеленный пергаментом, выложите смесь ложкой, формируя небольшие лепёшки. Запекайте в разогретой до 180 градусов духовке около 20 минут, пока лепёшки не станут румяными. Готовые лепёшки можно дополнить любой начинкой — творожным сыром, рикоттой, ломтиками томатов, зеленью, семенами или слабосолёной рыбой. Просто, вкусно и очень универсально.

Ранее мы делились рецептом ленивых пирожок с яйцами и луком, от которых не поправишься. Простой рецепт с творогом.