06 января 2026 в 08:01

Ленивые пирожки с яйцами и луком, от которых не поправишься: простой рецепт с творогом

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Если хочется вкуса любимых пирожков с яйцом и луком, но без лишних калорий и долгой готовки — этот рецепт точно для вас. Никакого теста и дрожжей: всего несколько простых ингредиентов, 10 минут на сковороде — и на столе сытный полезный завтрак или перекус. Оладьи получаются мягкими, нежными и отлично насыщают.

Ингредиенты (1 порция, около 8 оладий): творог 5% — 100 г, вареные яйца — 2 шт., сырое яйцо — 1 шт., твердый сыр 30–35% — 50 г, зеленый лук — 15–20 г, рисовая мука — 20 г, соль — по вкусу, масло для жарки — 3–5 г.

Вареные яйца мелко нарежьте. Сыр натрите на мелкой терке, зеленый лук мелко порежьте. В миске соедините творог, сырое яйцо, нарезанные вареные яйца, сыр, лук, рисовую муку и соль. Тщательно перемешайте до однородной густой массы. Разогрейте антипригарную сковороду и слегка смажьте ее маслом. Выложите массу ложкой, формируя небольшие оладьи. Жарьте на слабом огне под крышкой по 3–4 минуты с каждой стороны до румяной корочки. Подавайте горячими — с йогуртом 2%, сметаной 10% или свежими овощами.

Ранее мы делились простым рецептом из рисовой бумаги. Чебуречки в духовке: бюджетный и полезный завтрак с творогом.

