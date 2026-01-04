Атака США на Венесуэлу
Рисовая бумага стоит копейки — готовлю такие чебуречки в духовке: бюджетный и полезный завтрак с творогом

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Рисовая бумага стоит совсем недорого, а вариантов ее использования гораздо больше, чем кажется. Из нее можно приготовить сразу несколько хрустящих чебуреков в духовке — без жарки, лишнего масла и вредных добавок. Такой завтрак получается сытным, белковым и отлично подойдет для правильного питания.

Ингредиенты: творог в брикете 0% — 100 г, ветчина из индейки — 100 г, яйцо — 1 шт., сыр 20% — 30 г, рисовая бумага — 4–6 листов, свежая зелень — по вкусу, соль — по вкусу, кунжут — по желанию.

Способ приготовления: сначала в глубокой миске соедините творог, мелко нарезанную ветчину из индейки, натертый сыр, яйцо, зелень и соль. Тщательно перемешайте массу до однородной консистенции. Листы рисовой бумаги поочередно смочите водой с двух сторон, чтобы они стали мягкими и эластичными. На каждый лист выложите часть начинки, сложите пополам, придавая форму чебурека. Сверху смажьте яйцом и при желании посыпьте кунжутом. Выложите заготовки на противень с пергаментом и отправьте в заранее разогретую до 180 градусов духовку. Запекайте около 20 минут до золотистой и хрустящей корочки.

Такие чебуреки из рисовой бумаги получаются легкими, ароматными и отлично подходят для полезного завтрака или перекуса.

Ранее мы готовили рулет с копченой курочкой и перцем. Когда все устали от сложных рецептов на Новый год.

