Забудьте о сухих куличах: этот лимонный шедевр с глазурью тает во рту — рецепт для идеальной Пасхи

Забудьте о сухих куличах: этот лимонный шедевр с глазурью тает во рту — рецепт для идеальной Пасхи. Беру муку, лимоны и яйца — и готовлю ароматный кулич, который получается таким нежным, что не нуждается в долгих расхваливаниях.

Получается обалденная вкуснятина: высокий, пышный кулич с золотистой корочкой и нежной, чуть влажной мякотью, которая буквально тает во рту, оставляя яркое цитрусовое послевкусие. Даже те, кто не любит сдобу, просят добавки и не верят, что этот кулич приготовлен дома.

Для приготовления вам понадобится: пятьсот граммов муки, двести граммов сахара, три яйца, сто миллилитров молока, сто граммов сливочного масла, два лимона (цедра и сок), двадцать граммов свежих дрожжей или одна столовая ложка сухих, щепотка соли, пакетик ванилина.

Для глазури: сто граммов сахарной пудры и две-три столовые ложки лимонного сока. В теплом молоке растворите дрожжи и ложку сахара, оставьте на пятнадцать минут до появления пенной шапочки. Яйца взбейте с оставшимся сахаром и солью до пышности. Добавьте растопленное масло, лимонную цедру, опару и перемешайте. Постепенно всыпайте просеянную муку и замесите мягкое, эластичное тесто.

Накройте полотенцем и оставьте в теплом месте на час-полтора до увеличения в объёме. Затем обомните тесто, добавьте лимонный сок (не бойтесь, тесто станет чуть более влажным) и снова хорошо вымесите. Разложите по формам, заполняя их на треть, и дайте подойти ещё тридцать минут.

Выпекайте в разогретой до ста восьмидесяти градусов духовке тридцать пять-сорок минут до золотистого цвета. Для глазури смешайте сахарную пудру с лимонным соком до густоты и покройте остывшие куличи.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные лимонные блинчики к Масленице.

