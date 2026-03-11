Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Салат «Госпожа» для праздничного стола: простой рецепт с курицей и грибами, который удивит гостей

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Салат «Госпожа»: ингредиенты простые, а результат выглядит эффектно и по-настоящему празднично. Нежная курица, ароматные грибы, мягкий омлет и сочные помидоры создают гармоничное сочетание вкусов.

Ингредиенты:

  • куриное филе — около 400 г
  • шампиньоны — 300 г
  • яйца — 4 шт.
  • молоко — 2–3 ст. л.
  • помидоры — 200 г
  • репчатый лук — 1 средняя головка
  • майонез — по вкусу
  • соль — по вкусу
  • чёрный перец — по вкусу

Приготовление

Куриное филе нарежьте кусочками толщиной около 1 см и обжарьте на небольшом количестве масла до золотистой корочки. Немного посолите, поперчите и дайте мясу остыть. Шампиньоны нарежьте пластинками и также обжарьте на сковороде до готовности.

Яйца взбейте с молоком до однородности и приготовьте тонкий омлет. Когда он остынет, нарежьте его небольшими кусочками. Помидоры и куриное филе тоже нарежьте кубиками, а лук мелко нашинкуйте.

Соедините в миске курицу, грибы, омлет, помидоры и лук. Добавьте майонез, посолите и поперчите по вкусу, затем аккуратно перемешайте. Перед подачей поставьте салат в холодильник примерно на 30–60 минут — за это время он настоится и станет ещё вкуснее.

Ранее сообщалось, что весной хочется чего-то легкого, свежего и без многочасовой готовки. Этот салат выручает меня перед праздниками: минимум продуктов, простая нарезка и маленький секрет с маринадом.

Проверено редакцией
Валерия Мартынович
В. Мартынович
