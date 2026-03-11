Салат «Госпожа» для праздничного стола: простой рецепт с курицей и грибами, который удивит гостей

Салат «Госпожа»: ингредиенты простые, а результат выглядит эффектно и по-настоящему празднично. Нежная курица, ароматные грибы, мягкий омлет и сочные помидоры создают гармоничное сочетание вкусов.
Ингредиенты:
- куриное филе — около 400 г
- шампиньоны — 300 г
- яйца — 4 шт.
- молоко — 2–3 ст. л.
- помидоры — 200 г
- репчатый лук — 1 средняя головка
- майонез — по вкусу
- соль — по вкусу
- чёрный перец — по вкусу
Приготовление
Куриное филе нарежьте кусочками толщиной около 1 см и обжарьте на небольшом количестве масла до золотистой корочки. Немного посолите, поперчите и дайте мясу остыть. Шампиньоны нарежьте пластинками и также обжарьте на сковороде до готовности.
Яйца взбейте с молоком до однородности и приготовьте тонкий омлет. Когда он остынет, нарежьте его небольшими кусочками. Помидоры и куриное филе тоже нарежьте кубиками, а лук мелко нашинкуйте.
Соедините в миске курицу, грибы, омлет, помидоры и лук. Добавьте майонез, посолите и поперчите по вкусу, затем аккуратно перемешайте. Перед подачей поставьте салат в холодильник примерно на 30–60 минут — за это время он настоится и станет ещё вкуснее.
