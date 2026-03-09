Зимняя Олимпиада — 2026
Мешаю стакан сметаны и муку — жарю сметанные лепешки: старый беспроигрышный рецепт. Вкусно с вареньем к чаю

Иногда самые вкусные блюда получаются из самых простых продуктов. Эти сметанные лепешки — старый домашний рецепт, который многие помнят еще с детства. Готовятся быстро, продукты самые обычные, а результат — мягкие, румяные лепешки с приятным сливочным вкусом. Их жарят прямо на сковороде, поэтому готовка занимает совсем немного времени.

Продукты: сметана — 1 стакан, сахар — 0,5–0,75 стакана (по вкусу), мука — около 2,5–3 стаканов, сода — 0,5 ч. л., щепотка соли, растительное масло, но лучше топленое — для жарки.

В миске смешайте сметану с сахаром и щепоткой соли. Добавьте соду и постепенно подсыпайте муку, замешивая мягкое тесто. Оно должно получиться нежным и слегка липким, но хорошо держать форму.

Разделите тесто на небольшие кусочки и сформируйте шарики. Каждый шарик слегка приплюсните руками или раскатайте в небольшую лепешку толщиной примерно 0,5–1 см.

Разогрейте сковороду с небольшим количеством растительного масла. Выложите лепешки и жарьте на среднем огне по 3–4 минуты с каждой стороны, пока они не станут золотистыми и румяными.

