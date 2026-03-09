Забудьте о хачапури: теперь на завтрак у меня творожные лепешки с зеленью и чесноком — сытные, мягкие и без возни с тестом

Беру творог, свежую зелень и чеснок и готовлю ароматные лепешки прямо на сковороде. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для быстрого завтрака или легкого ужина. Его необычность в том, что из обычного творога получается мягкое, эластичное тесто, которое не требует возни и расстойки, а начинка из зелени и чеснока делает лепешки пикантными и сытными. Получается обалденная вкуснятина: румяные, золотистые лепешки с хрустящей корочкой и нежной, тягучей серединкой, пропитанной ароматом укропа и петрушки с легкой чесночной ноткой. Они такие вкусные, что заменяют и хачапури, и обычный хлеб, и исчезают со стола быстрее, чем вы успеваете пожарить новую партию.

Для приготовления вам понадобится: 200 г творога, 1 яйцо, 100 г муки, пучок свежей зелени (укроп, петрушка), 2 зубчика чеснока, соль и перец по вкусу, растительное масло для жарки.

Творог разомните вилкой, добавьте яйцо, измельченную зелень и чеснок, соль и перец. Постепенно всыпайте муку, замешивая мягкое, нелипкое тесто. Разделите на 4–5 частей, раскатайте лепешки толщиной около 5 мм. Обжаривайте на разогретой сковороде с маслом с обеих сторон до румяной хрустящей корочки. Подавайте горячими со сметаной или любимым соусом.

