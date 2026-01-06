Без мяса, но за уши не оттащишь: картофельные гнезда с грибами в чесночно-сметанном соусе

Картофельные гнезда с грибами — наглядное доказательство того, что сытный и вкусный ужин возможен и без мяса. Нежное картофельное пюре, ароматная грибная начинка и сливочно-чесночный соус делают эти гнезда по-настоящему домашними и уютными. Готовятся они из простых продуктов, а выглядят так, будто их подают в хорошем кафе.

Ингредиенты: картофель — 10–11 шт., молоко — 50 мл, шампиньоны — 100 г, морковь — 1 шт., репчатый лук — 2–3 шт., чеснок — 2–3 зубчика, яйцо — 1 шт. (используется желток), сметана — 2–3 ст. л., соль — по вкусу, специи — по вкусу, свежая зелень — 1 пучок, растительное масло — для жарки и формы.

Приготовление: картофель очистите и отварите до мягкости. Пока он варится, мелко нарежьте лук, морковь натрите на средней терке, чеснок измельчите. Шампиньоны нарежьте небольшими кубиками и обжарьте на сковороде до испарения жидкости. Добавьте лук, морковь, чеснок и специи, перемешайте и тушите под крышкой на слабом огне около 10 минут. Затем вмешайте сметану и готовьте еще 10–15 минут до нежной консистенции. Отварной картофель разомните в пюре, добавив молоко, соль и яичный желток. Противень смажьте маслом или застелите пергаментом. Из пюре сформируйте гнезда с углублением в центре и наполните их грибной начинкой. Запекайте блюдо в разогретой до 180 градусов духовке 15–20 минут.

