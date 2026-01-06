Атака США на Венесуэлу
Курица, картошка и баночка рагу: дачный суп выручает даже зимой — простой и вкусный

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Дачный суп — настоящая палочка-выручалочка, когда хочется горячего, сытного и без долгой возни. Минимум ингредиентов, одна кастрюля и баночка готового овощного рагу из магазина — получается по-домашнему вкусно, ароматно и очень уютно. Такой суп одинаково хорош и на даче, и зимой в городской кухне.

Ингредиенты: картофель — 3 шт., куриное филе — 300–400 г (можно заменить любым мясом), магазинное овощное рагу в банке — 1 шт. (400–500 г), соль — по вкусу, чёрный молотый перец — по вкусу, растительное масло — 1–2 ст. л., кипяток — около 1,5 л.

Куриное филе нарежьте небольшими кусочками. В кастрюле с толстым дном разогрейте растительное масло, выложите мясо, посолите, поперчите и обжарьте до лёгкой румяной корочки. Картофель очистите, нарежьте кубиками и отправьте к мясу. Обжаривайте всё вместе 3–4 минуты, помешивая, чтобы картошка слегка подрумянилась и напиталась вкусом. Залейте содержимое кастрюли кипятком так, чтобы вода покрывала ингредиенты. Доведите до кипения и варите на среднем огне 10–12 минут, пока картофель не станет мягким. После этого добавьте баночку готового овощного рагу вместе с соусом, перемешайте и прогрейте суп ещё 5 минут. Попробуйте на соль, при необходимости добавьте специи. Подавайте горячим — с хлебом или гренками.

Ранее мы делились рецептом супа с фаршем, сырком и картофелем. Если вы еще не кормите семью этой вкуснятиной, то зря.

