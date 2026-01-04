Суп с фаршем, сырком и картофелем: если вы еще не кормите семью этой вкуснятиной, то зря

Этот суп с фаршем — настоящая палочка-выручалочка для тех, кто хочет быстро приготовить сытное и по-домашнему вкусное блюдо. Он получается густым, ароматным и очень нежным за счет сочетания мясного фарша, картофеля и сразу двух видов сыра. Такой суп с удовольствием едят и взрослые, и дети, а готовится он без сложных шагов и редких ингредиентов.

Ингредиенты: фарш — 400 г, картофель — 300 г, морковь — 150 г, репчатый лук — 100 г, плавленый сыр — 200 г, говяжий бульон — 1500 мл, твердый сыр — 50 г, сметана — 50 г, растительное масло — 2 ст. л., соль — по вкусу, черный молотый перец — по вкусу.

Приготовление: в кастрюле разогрейте растительное масло и выложите фарш. Обжаривайте его, помешивая, до изменения цвета и легкой румяности. После этого переложите фарш в отдельную миску, сохранив выделившийся сок. В ту же кастрюлю добавьте нарезанные кубиками лук и морковь. Готовьте овощи на небольшом огне около 10 минут, периодически помешивая, чтобы они стали мягкими и ароматными. Затем всыпьте нарезанный кубиками картофель, верните в кастрюлю фарш вместе с соком, влейте горячий говяжий бульон и доведите суп до кипения. Уменьшите огонь и варите до готовности картофеля. В конце приготовления добавьте плавленый сыр, натертый твердый сыр и сметану, посолите и поперчите по вкусу. Хорошо прогрейте суп, не доводя до бурного кипения, и снимите с огня.

