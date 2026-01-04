Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
04 января 2026 в 21:15

Суп с фаршем, сырком и картофелем: если вы еще не кормите семью этой вкуснятиной, то зря

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Этот суп с фаршем — настоящая палочка-выручалочка для тех, кто хочет быстро приготовить сытное и по-домашнему вкусное блюдо. Он получается густым, ароматным и очень нежным за счет сочетания мясного фарша, картофеля и сразу двух видов сыра. Такой суп с удовольствием едят и взрослые, и дети, а готовится он без сложных шагов и редких ингредиентов.

Ингредиенты: фарш — 400 г, картофель — 300 г, морковь — 150 г, репчатый лук — 100 г, плавленый сыр — 200 г, говяжий бульон — 1500 мл, твердый сыр — 50 г, сметана — 50 г, растительное масло — 2 ст. л., соль — по вкусу, черный молотый перец — по вкусу.

Приготовление: в кастрюле разогрейте растительное масло и выложите фарш. Обжаривайте его, помешивая, до изменения цвета и легкой румяности. После этого переложите фарш в отдельную миску, сохранив выделившийся сок. В ту же кастрюлю добавьте нарезанные кубиками лук и морковь. Готовьте овощи на небольшом огне около 10 минут, периодически помешивая, чтобы они стали мягкими и ароматными. Затем всыпьте нарезанный кубиками картофель, верните в кастрюлю фарш вместе с соком, влейте горячий говяжий бульон и доведите суп до кипения. Уменьшите огонь и варите до готовности картофеля. В конце приготовления добавьте плавленый сыр, натертый твердый сыр и сметану, посолите и поперчите по вкусу. Хорошо прогрейте суп, не доводя до бурного кипения, и снимите с огня.

Ранее мы готовили рулет с копченой курочкой и перцем. Когда все устали от сложных рецептов в Новый год.

Проверено редакцией
Читайте также
Не просто куриный суп, а чихиртма — как сливочный, но без сливок. Необычно и обалденно вкусно
Общество
Не просто куриный суп, а чихиртма — как сливочный, но без сливок. Необычно и обалденно вкусно
Шампиньоны, грудка и плавленый сырок: нежнее супа вы не ели — быстрый рецепт на обед
Общество
Шампиньоны, грудка и плавленый сырок: нежнее супа вы не ели — быстрый рецепт на обед
Куриные растрепки с сыром делаю вместо котлет: удобно выкладывать ложкой прямо на сковороду, а вкус — огонь
Общество
Куриные растрепки с сыром делаю вместо котлет: удобно выкладывать ложкой прямо на сковороду, а вкус — огонь
Очень вкусный салат «Биг Мак»: тот самый вкус легендарного бургера никого не оставит равнодушным
Общество
Очень вкусный салат «Биг Мак»: тот самый вкус легендарного бургера никого не оставит равнодушным
Щи больше не готовлю: нашла рецепт супа-гуляша по-тирольски с говядиной и капустой. То что нужно в зимний день
Общество
Щи больше не готовлю: нашла рецепт супа-гуляша по-тирольски с говядиной и капустой. То что нужно в зимний день
супы
фарш
борщ
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Соратник Зеленского Миндич сделал в доме тайник с любопытным содержимым
Экс-морпех указал на опасность операции в Венесуэле для мирового порядка
«Спартак» вырвал победу у «Торпедо» в матче КХЛ
Россиянам раскрыли, какие данные никогда нельзя передавать третьим лицам
На Западе раскрыли, что станет с Украиной после инцидента в Венесуэле
В Сургуте возбудили дело после избиения толпой подростка в торговом центре
Раскрыты подробности гибели двух мальчиков в Татарстане
Два человека погибли и 150 пострадали от удара молнии на фестивале
Украинский дрон влетел в недостроенную многоэтажку в Курске
Ароматные, хрустящие и красивые! Рождественские пряники козули за полчаса
Умерла актриса из «Слова пацана» Березовец-Скачкова: причины смерти
«Заплатит цену выше, чем Мадуро»: Трамп о временном президенте Венесуэлы
Средства ПВО отразили массированную атаку сразу на 14 регионов России
Вооруженные люди убили не менее 30 человек в Нигерии
Снежный плен. Транспортный коллапс и смерти на дорогах России: что известно
Трамп объяснил, зачем США нужна Гренландия
Турагент обманула блогера на 100 млн рублей и «отправилась на тот свет»
На Кубани начался ремонт пострадавших от атаки домов
Иномарка на огромной скорости врезалась в остановку с людьми
Россияне застряли на острове Сокотра в Йемене
Дальше
Самое популярное
Куриные растрепки с сыром делаю вместо котлет: удобно выкладывать ложкой прямо на сковороду, а вкус — огонь
Общество

Куриные растрепки с сыром делаю вместо котлет: удобно выкладывать ложкой прямо на сковороду, а вкус — огонь

Вкуснее винегрета: простой салат со свеклой и маринованными огурцами к обеду, ужину или на перекус
Общество

Вкуснее винегрета: простой салат со свеклой и маринованными огурцами к обеду, ужину или на перекус

Офицеры в плену и Зеленский против Трампа: новости СВО на вечер 3 января
Россия

Офицеры в плену и Зеленский против Трампа: новости СВО на вечер 3 января

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.