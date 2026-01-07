Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
07 января 2026 в 10:35

Мошенники придумали новый способ обмана россиян

Мошенники начали использовать новые признаки подозрительных операций для обмана

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Появились новые методы обмана россиян со стороны мошенников, сообщили РИА Новости в Народном фронте. Так, преступники могут злоупотребить введением новых правил со стороны Центрального банка. Одна из распространенных схем заключается в том, что злоумышленник представляется сотрудником банка или портала «Госуслуги». Он сообщает жертве о необходимости подтвердить номер телефона «в целях безопасности», ссылаясь на якобы новые требования Центробанка.

Также участились случаи, когда мошенники звонят людям и сообщают о блокировке их счета. Причиной они называют срабатывание новых правил, введенных регулятором. Для «разблокировки» они просят перевести деньги на так называемый «безопасный счет» или назвать код подтверждения, который приходит в SMS-сообщении. Специалисты настоятельно рекомендуют не поддаваться на подобные уловки и не передавать никому свои личные и финансовые данные.

Ранее в Санкт-Петербурге злоумышленники похитили у 63-летней пенсионерки $1 млн (около 78 млн рублей). Все началось с телефонного звонка. На связь с женщиной вышел человек, который представился ее бывшим начальником. Он предупредил пенсионерку о том, что вскоре с ней свяжутся представители Федеральной службы безопасности. Женщина, доверяя авторитету бывшего руководителя, согласилась на разговор с лжесотрудниками ФСБ. Они сумели убедить ее в том, что для обеспечения безопасности личных сбережений необходимо срочно перевести их на специальные счета.

мошенники
общество
ЦБ РФ
обман
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Украине нашли «подпольную» школу, где детей учат русскому языку
Вкуснейшая мясная запеканка с картофелем — идеальный ужин за полчаса
Раскрыты новые данные о жертвах нападения США на Каракас
Дерматологи предупредили об опасности горячих батарей для здоровья
Минтай на Рождество: быстрая рыба в духовке по-польски
Почти полсотни авиарейсов задержались в аэропорту Сочи на фоне ограничений
Что приготовить на Рождество-2026: 10 лучших рецептов — простых и вкусных
Врач предупредил о страшных последствиях татуировок
Рейс из Владивостока в Москву задержали более чем на 13 часов
Биометрию преступников в России могут начать собирать без их согласия
Россиянина наказали рублем за необычную куртку на экзамене по ПДД
Пожар в частном доме унес жизни женщины и двух мужчин
В Финляндии рассказали, как «коалиция желающих» потерпела фиаско в Париже
Мошенники придумали новый способ обмана россиян
Удары по Украине сегодня, 7 января: какие цели ВСУ поражены, последствия
Скончался сын бывшего президента США
Активы ЛУКОЙЛ на $22 млрд могут отойти американским «гигантам»
Названо количество стран, куда россияне могут поехать без визы
В Иране ответили на слухи о захвате протестующими округа Малекшахи
«Мы не можем»: президент ЦАР проигнорировал требование Запада по Украине
Дальше
Самое популярное
Гуляш больше не готовлю: подлива с курицей в сметане — идеально к рису, пюре и макаронам
Общество

Гуляш больше не готовлю: подлива с курицей в сметане — идеально к рису, пюре и макаронам

Никаких больше драников и оладий. Моя любовь — ажурные лепешки-паутинки с чесноком и укропом. Вкуснятина за 5 минут
Общество

Никаких больше драников и оладий. Моя любовь — ажурные лепешки-паутинки с чесноком и укропом. Вкуснятина за 5 минут

Может ли Россия захватить своих врагов, как США — Мадуро? Отвечает «Альфа»
Россия

Может ли Россия захватить своих врагов, как США — Мадуро? Отвечает «Альфа»

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.