Мошенники придумали новый способ обмана россиян

Появились новые методы обмана россиян со стороны мошенников, сообщили РИА Новости в Народном фронте. Так, преступники могут злоупотребить введением новых правил со стороны Центрального банка. Одна из распространенных схем заключается в том, что злоумышленник представляется сотрудником банка или портала «Госуслуги». Он сообщает жертве о необходимости подтвердить номер телефона «в целях безопасности», ссылаясь на якобы новые требования Центробанка.

Также участились случаи, когда мошенники звонят людям и сообщают о блокировке их счета. Причиной они называют срабатывание новых правил, введенных регулятором. Для «разблокировки» они просят перевести деньги на так называемый «безопасный счет» или назвать код подтверждения, который приходит в SMS-сообщении. Специалисты настоятельно рекомендуют не поддаваться на подобные уловки и не передавать никому свои личные и финансовые данные.

Ранее в Санкт-Петербурге злоумышленники похитили у 63-летней пенсионерки $1 млн (около 78 млн рублей). Все началось с телефонного звонка. На связь с женщиной вышел человек, который представился ее бывшим начальником. Он предупредил пенсионерку о том, что вскоре с ней свяжутся представители Федеральной службы безопасности. Женщина, доверяя авторитету бывшего руководителя, согласилась на разговор с лжесотрудниками ФСБ. Они сумели убедить ее в том, что для обеспечения безопасности личных сбережений необходимо срочно перевести их на специальные счета.