Скончался сын бывшего президента США

Майкл Рейган, сын 40-го президента США Рональда Рейгана, скончался в Лос-Анджелесе в возрасте 80 лет, о его смерти семья сообщила телеканалу ABC News. По словам родственников, он ушел из жизни 4 января в окружении близких.

В заявлении семьи его назвали любящим мужем, отцом и дедом, чью утрату тяжело переживают. Как сообщили в организации Young America’s Foundation, причиной смерти стала продолжительная борьба с онкологическим заболеванием.

Майкл Рейган был одним из пятерых детей Рональда Рейгана. Его усыновили вскоре после рождения в 1945 году президент и его первая жена, актриса Джейн Уаймен. Впоследствии от второго брака с Нэнси Рейган у политика родились еще двое детей.

Майкл Рейган получил известность как консервативный политический комментатор, радиоведущий, автор книг и публичный спикер. В Фонде и Институте президентской библиотеки Рональда Рейгана его охарактеризовали как последовательного хранителя наследия своего отца.

Ранее ушел из жизни бывший посол России в Кувейте, Турции и Израиле Петр Стегний. Экс-посол РФ в Великобритании Александр Яковенко напомнил, что Стегний писал книги о малоизвестных эпизодах внешней политики, оставив свой след в науке.