05 января 2026 в 19:10

Обломки БПЛА упали на жительницу города в Липецкой области

Артамонов: женщина получила баротравму при падении обломков БПЛА в Ельце

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Женщина пострадала при падении обломков БПЛА в Ельце Липецкой области, сообщил губернатор Игорь Артамонов. С баротравмой ее госпитализировали. На месте происшествия работают экстренные службы.

Пострадала одна женщина — у нее баротравма. Она госпитализирована, ей оказывается вся необходимая медицинская помощь. По предварительной информации, других пострадавших нет, — сообщил он.

Днем 5 января стало известно, что в течение пяти часов российские средства противовоздушной обороны нейтрализовали 50 украинских беспилотников самолетного типа. Из них 44 были уничтожены над Белгородской областью. До этого за семь часов российские системы ПВО нейтрализовали 253 дрона. Беспилотники направлялись к 14 российским регионам.

Тем временем губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что атака ВСУ на кафе и гостиницу в селе Хорлы требует решительного осуждения со стороны ООН. Он раскритиковал общую реакцию международной организации, отметив, что в ней не уточняется, кто подвергся нападению и кто нанес удар, а упоминается только сам факт.

