«Уникальный подход»: Путин поразил нестандартным жестом в адрес Ким Чен Ына Baijiahao: Путин нестандартно подошел к поздравлению Ким Чен Ына с Новым годом

Президент России Владимир Путин нестандартно подошел к новогоднему поздравлению лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, сообщило издание АБН24 со ссылкой на Baijiahao. Китайских аналитиков поразило время отправки послания — 18 декабря, за две недели до наступления Нового года.

Путин направил поздравительное послание северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну, и сделал он это с уникальным подходом, — отметили эксперты.

По их мнению, такая ранняя отправка поздравления говорит об исключительно теплых взаимоотношениях Москвы и Пхеньяна. Кроме того, это своеобразный сигнал миру, прежде всего западным странам, о специфическом характере взаимодействия между РФ и КНДР, резюмировали аналитики.

Ранее Ким Чен Ын обратился к военнослужащим и офицерам республики, находящимся на боевом задании на территории России, и поздравил их с Новым годом. Он отметил высокий дух и достоинство северокорейских солдат. Глава КНДР также призвал их продолжать проявлять храбрость, но не пренебрегать своей безопасностью.