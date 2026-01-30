В Госдуме придумали, как повысить качество медицинской помощи

Лидер фракции «Справедливая Россия» и депутат Госдумы Сергей Миронов предложил ввести в РФ независимую систему оценки качества медицинской помощи, пишет 360.ru. По его мнению, Минздрав не должен проводить опросы. Данные министерства могут идти вразрез с другими оценками, считает парламентарий.

Только независимая система оценки качества позволит выявить, какие проблемы сохраняются в государственной системе здравоохранения, и впоследствии решить их, — высказался Миронов.

По его словам, удовлетворенность населения медпомощью должна достичь не менее 80%, а не 55%, как планирует Минздрав к 2030 году. Депутат добавил, что его партия уже давно предлагает передать Росстат в подчинение президенту России Владимиру Путину и повысить финансирование медицинской отрасли до 7% ВВП.

Ранее сообщалось, что в российском здравоохранении появится новая медицинская специальность. Согласно документу правительства, в этом году в номенклатуру должностей будет добавлена позиция «врач по медицине здорового долголетия».