Россиянин отомстил девушке за расставание рекламой интим-услуг

Перед судом в Ачинске предстанет мужчина, который рассылал знакомым порнографические картинки, выдавая их за снимки своей бывшей девушки, сообщает Lenta.ru со ссылкой на полицию Красноярского края. Его действия квалифицировали как незаконное распространение порнографических материалов (ч. 3 ст. 242 УК РФ), мужчине грозит до шести лет лишения свободы.

По версии следствия, мужчина проживал с девушкой несколько месяцев, однако весной 2025 года пара рассталась. Обиженный бывший возлюбленный создал в социальной сети фейковую страницу, выдавая себя за экс-подругу.

Через поддельный аккаунт он рассылал знакомым откровенные фотографии, на которых не было видно лица, утверждая, что они принадлежат его бывшей. Сообщения сопровождались адресом проживания женщины и предложением оказания интимных услуг.

