30 января 2026 в 17:30

Россиянин отомстил девушке за расставание рекламой интим-услуг

Ачинец создал страницу бывшей девушки и предлагал интим-услуги от ее имени

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Перед судом в Ачинске предстанет мужчина, который рассылал знакомым порнографические картинки, выдавая их за снимки своей бывшей девушки, сообщает Lenta.ru со ссылкой на полицию Красноярского края. Его действия квалифицировали как незаконное распространение порнографических материалов (ч. 3 ст. 242 УК РФ), мужчине грозит до шести лет лишения свободы.

По версии следствия, мужчина проживал с девушкой несколько месяцев, однако весной 2025 года пара рассталась. Обиженный бывший возлюбленный создал в социальной сети фейковую страницу, выдавая себя за экс-подругу.

Через поддельный аккаунт он рассылал знакомым откровенные фотографии, на которых не было видно лица, утверждая, что они принадлежат его бывшей. Сообщения сопровождались адресом проживания женщины и предложением оказания интимных услуг.

Ранее сообщалось, что жителя Пензенской области приговорили к восьми годам колонии за интимную переписку с восьмилетними школьницам. Мужчина притворялся 10-летним мальчиком и отправлял порнографические материалы. Суд постановил, что мужчина общался с девочками ради удовлетворения собственных сексуальных потребностей и формирования у детей «несвойственного для малолетнего возраста сексуального интереса».

порно
расставания
Ачинск
Красноярский край
