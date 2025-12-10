Прикидывающегося ребенком россиянина наказали за порно для школьниц Пензенца приговорили к колонии за отправку порно восьмилетним девочкам

Жителя Пензенской области приговорили к восьми годам колонии за интимную переписку с восьмилетними школьницам, сообщил Telegram-канал «Просто Пенза». Мужчина притворялся 10-летним мальчиком и отправлял порнографические материалы.

Суд постановил, что мужчина общался с девочками ради удовлетворения собственных сексуальных потребностей и формирования у детей «несвойственного для малолетнего возраста сексуального интереса». Он признал вину и объяснил свои действия сложностями в личной жизни. Помимо лишения свободы, педофила обязали выплатить каждой жертве по 100 тыс. рублей.

Ранее жителя Сингапура приговорили к 15 годам лишения свободы и 14 ударам палкой за изнасилование 12-летней школьницы. Фигурант не выразил раскаяния и переложил вину на девочку. Жертва после насилия терпела преследование несколько месяцев.

В Марокко до этого шестерых мужчин приговорили к 15 годам тюрьмы за многодневное изнасилование 13-летнего мальчика, которого они неоднократно накачивали наркотиками во время местного фестиваля. Суд также обязал выплатить пострадавшему компенсацию в размере 100 тыс. марокканских дирхамов (834 тыс. рублей).