31 декабря 2025 в 01:18

Еще пять российских спортсменов получили нейтральный статус от FIS

FIS объявила о предоставлении нейтрального статуса для пяти спортсменов из РФ

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) предоставила нейтральный статус пяти российским спортсменам, сообщили в пресс-службе организации. Это решение позволяет им участвовать в международных соревнованиях.

Нейтральный статус получили фристайлисты Никита Андреев и Никита Новицкий, а также их коллега Светлана Иванова. Кроме них, статус выдан сноубордисту Илье Хуртину и прыгуну с трамплина Илье Манькову и двум тренерам Николаю Шимбуеву и Юрию Зукалю.

Ранее аналогичный статус присвоили фристайлисткам Дарье Мельчаковой, Лане Прусаковой, Полине Рябовой и Наталье Шериной. Также нейтральный статус получила горнолыжница Екатерина Ткаченко. Отмечается, что нейтральный статус необходим для участия россиян в международных состязаниях.

До этого двукратный олимпийский чемпион, депутат Государственной думы Вячеслав Фетисов говорил, что избирательный допуск отдельных российских спортсменов на ОИ представляет собой лишь подачку и одновременно инструмент для создания раскола. По его мнению, подобная избирательность не имеет под собой никакого логического обоснования.

