Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 декабря 2025 в 12:09

«Подачки»: Фетисов разнес частичный допуск россиян на Олимпиаду

Фетисов назвал подачкой и расколом частичный допуск россиян на Олимпиаду

Вячеслав Фетисов Вячеслав Фетисов Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Допуск некоторых российских спортсменов на Олимпийские игры представляет собой лишь подачку и одновременно инструмент раскола, заявил двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов в эфире RTVI. Он пояснил, что подобная избирательность не имеет логического обоснования.

Все те подачки, которые мы сегодня получаем, — это же на самом деле и подачка, с одной стороны, и раскол. Ну, вот мы с тобой двое тренируемся, допустим, они говорят: ты поедешь, а я — нет. Почему?, — задался вопросом член ГД.

Ранее Фетисов говорил, что в России главным видом спорта является хоккей, а не футбол, По его словам, об этом говорят заполненные до отказа стадионы и наличие в стране хоккеистов мирового уровня. Он допустил, что некоторые хотели бы видеть футбол на первом месте, однако для этого необходимо существенно повысить его массовость, улучшить уровень мастерства игроков и привлечь больше зрителей на трибуны. Фетисов также подчеркнул, что трудно называть футбол ведущим спортом, когда почти на каждом матче стадионы остаются практически пустыми.

До этого он высказывался о продаже пива на стадионах, назвав эту практику частью мировой спортивной культуры. По его мнению, этот вопрос поддается контролю. Бывший капитан и защитник ЦСКА добавил, что болельщики приходят на игры, чтобы получать удовольствие от зрелища, а не с целью напиться.

спорт
Олимпийские игры
Вячеслав Фетисов
Госдума
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стилист дал советы, в каком образе отметить Новый год
Мраморное печенье с сюрпризом внутри: просто и быстро
«Вечная память»: Винокур обратился к вдове умершего Оганезова
Названа дата празднования Дня памяти жертв геноцида советского народа
«Россия хочет гарантировать мир»: Песков о переговорах по Украине
В Госдуме назвали трагедию в Одинцово системной проблемой
Десятки тысяч людей в российском регионе остались без воды
В России будут отмечать День памяти жертв геноцида советского народа
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 16 декабря: где сбои в РФ
В Кремле высказались о заявлении лидеров ЕС по гарантиям безопасности Киеву
В Кремле рассказали, как Путин готовится к прямой линии
Минобороны России сообщило о зачистке 120 зданий в Димитрове в ДНР
Буллинг или мошенники: почему подросток устроил резню в школе в Одинцово?
ВС России уничтожили цех сборки и хранения ударных беспилотников ВСУ
Песков ответил на вопрос о «хорошем» разговоре Путина и Трампа
Зеленскому поставили ультиматум в США по гарантиям безопасности
Стилист назвала главные трендовые цвета следующего года
Бутина раскрыла, из каких стран россияне массово возвращаются на родину
В Европе напомнили об одной речи Путина
Юрист высказался, кто ответственен за трагедию в школе в Одинцово
Дальше
Самое популярное
Настолько вкусно, что хочется готовить не только на Новый год, а каждый день: салат с фасолью и грибами
Общество

Настолько вкусно, что хочется готовить не только на Новый год, а каждый день: салат с фасолью и грибами

ВСУ в ловушке у Северска, Одесса в огне: новости СВО к вечеру 14 декабря
Россия

ВСУ в ловушке у Северска, Одесса в огне: новости СВО к вечеру 14 декабря

Печенье, сгущенка и грецкий орех! Собираю торт «Муравейник». Тот самый хруст и сладость, которые помнят с детства
Общество

Печенье, сгущенка и грецкий орех! Собираю торт «Муравейник». Тот самый хруст и сладость, которые помнят с детства

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.