«Подачки»: Фетисов разнес частичный допуск россиян на Олимпиаду

Допуск некоторых российских спортсменов на Олимпийские игры представляет собой лишь подачку и одновременно инструмент раскола, заявил двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов в эфире RTVI. Он пояснил, что подобная избирательность не имеет логического обоснования.

Все те подачки, которые мы сегодня получаем, — это же на самом деле и подачка, с одной стороны, и раскол. Ну, вот мы с тобой двое тренируемся, допустим, они говорят: ты поедешь, а я — нет. Почему?, — задался вопросом член ГД.

Ранее Фетисов говорил, что в России главным видом спорта является хоккей, а не футбол, По его словам, об этом говорят заполненные до отказа стадионы и наличие в стране хоккеистов мирового уровня. Он допустил, что некоторые хотели бы видеть футбол на первом месте, однако для этого необходимо существенно повысить его массовость, улучшить уровень мастерства игроков и привлечь больше зрителей на трибуны. Фетисов также подчеркнул, что трудно называть футбол ведущим спортом, когда почти на каждом матче стадионы остаются практически пустыми.

До этого он высказывался о продаже пива на стадионах, назвав эту практику частью мировой спортивной культуры. По его мнению, этот вопрос поддается контролю. Бывший капитан и защитник ЦСКА добавил, что болельщики приходят на игры, чтобы получать удовольствие от зрелища, а не с целью напиться.