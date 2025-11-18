Фетисов объяснил, почему нужно возобновить продажу пива на стадионах Фетисов: продажа пива на стадионах является частью мировой спортивной культуры

Продажа пива на стадионах является частью мировой спортивной культуры, заявил ТАСС двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов. Он отметил, что данный вопрос можно взять под контроль. Бывший защитник и капитан ЦСКА добавил, что болельщики приходят на матчи, чтобы наслаждаться игрой, а не напиваться.

Пиво на стадионах — это часть мировой спортивной культуры, — сказал Фетисов.

Ранее депутат Олег Матыцин заявил, что в Госдуме пообещали вновь рассмотреть вопрос возвращения продажи пива на стадионы. Он пояснил, что ситуация изменилась и спорт может получить дополнительную поддержку.

До этого министр спорта России Михаил Дегтярев выступил за возвращение пива на спортивные стадионы для появления дополнительных денежных средств на развитие и содержание спортивных объектов. В свою очередь первый зампредседателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев отмечал, что Минздрав не объяснил причину, по которой отказал в принятии закона о возвращении пива на футбольные стадионы.