18 ноября 2025 в 11:38

Фетисов объяснил, почему нужно возобновить продажу пива на стадионах

Фетисов: продажа пива на стадионах является частью мировой спортивной культуры

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Продажа пива на стадионах является частью мировой спортивной культуры, заявил ТАСС двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов. Он отметил, что данный вопрос можно взять под контроль. Бывший защитник и капитан ЦСКА добавил, что болельщики приходят на матчи, чтобы наслаждаться игрой, а не напиваться.

Пиво на стадионах — это часть мировой спортивной культуры, — сказал Фетисов.

Ранее депутат Олег Матыцин заявил, что в Госдуме пообещали вновь рассмотреть вопрос возвращения продажи пива на стадионы. Он пояснил, что ситуация изменилась и спорт может получить дополнительную поддержку.

До этого министр спорта России Михаил Дегтярев выступил за возвращение пива на спортивные стадионы для появления дополнительных денежных средств на развитие и содержание спортивных объектов. В свою очередь первый зампредседателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев отмечал, что Минздрав не объяснил причину, по которой отказал в принятии закона о возвращении пива на футбольные стадионы.

Россия
Вячеслав Фетисов
стадионы
пиво
болельщики
