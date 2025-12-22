В Госдуме раскрыли, ждать ли возвращения пива на стадионы к Новому году

Решение о возвращении пива на стадионы клубов РПЛ не примут к Новому году и в ближайшее время в целом, заявил Metaratings.ru депутат Госдумы Дмитрий Свищев. По его словам, это перенесли на следующий сезон.

К Новому году точно нет. Все переносят на следующий сезон. В ближайшее время, к сожалению для многих, ничего утешительного сказать не могу. Это не в моей компетенции. В ближайшее время ждать возвращения пива не стоит, — высказался Свищев.

Парламентарий признался, что сделал для продвижения этого законопроекта все, что было в его силах. По его словам, он общался с болельщиками, производителями пива, руководством клубов и РФС. Все выступили за и в правительстве инициативу тоже поддержали, однако решение до сих пор не приняли, отметил парламентарий.

Ранее экс-футболист сборной России Дмитрий Булыкин заявил, что возвращение пива на стадионы поможет развитию детского футбола в стране. Он отметил, что на всех крупных мероприятиях спонсор — это пивная индустрия.