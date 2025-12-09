Булыкин раскрыл, какую пользу принесет возвращение пива на стадионы

Возвращение пива на стадионы поможет развитию детского футбола в стране, заявил NEWS.ru экс-футболист сборной России Дмитрий Булыкин. Он отметил, что болельщики должны смотреть матчи в приятной обстановке.

Отношусь положительно. Я часто бываю на иностранных аренах, где можно и пива попить, и перекусить, и футбол посмотреть. Многие все равно пытаются сделать это перед стадионом. Должны быть хорошие условия для болельщиков, чтобы они ходили на стадион и смотрели футбол в приятной обстановке. На всех крупных мероприятиях спонсор — пиво. Их деньги помогут клубам, а какие-то отчисления пойдут на развитие детского футбола, — сказал Булыкин.

