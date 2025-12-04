Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 декабря 2025 в 14:13

Булыкин оценил шансы Романова и Гусева остаться в «Спартаке» и «Динамо»

Булыкин призвал «Спартак» и «Динамо» дать поработать Романову и Гусеву

Ролан Гусев Ролан Гусев Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
Экс-футболист сборной России Дмитрий Булыкин заявил NEWS.ru, что хочет видеть Вадима Романова и Ролана Гусева на посту главных тренеров «Спартака» и «Динамо». Однако поскольку в московских клубах работают иностранные спортивные директоры, они захотят пригласить зарубежного специалиста, считает бывший нападающий.

Если одна из команд победит, это может повлиять на судьбу тренера. Учитывая, что обе команды не борются за чемпионство, им можно дать время до конца сезона и посмотреть, что будет дальше. Единственное меня смущает, что в «Спартаке» и «Динамо» работают иностранные спортивные директора. Они наверняка хотят пригласить зарубежного специалиста. Нашим молодым тренерам дают мало шансов, но будем надеяться, что у них что-то получится, — заявил Булыкин.

Матч между «Спартаком» и «Динамо» пройдет 6 декабря. Начало встречи в 16:30 мск. «Спартак» находится на шестом месте в турнирной таблице РПЛ. По итогам 17 матчей чемпионата красно-белые набрали 28 очков. «Динамо» расположилось на девятой позиции в турнирной таблице с 20 очками.

Ранее Булыкин в разговоре с NEWS.ru заявил, что судьба Гусева будет решаться в последней игре перед перерывом против «Спартака». Он отметил, что выезд в Грозный получился тяжелым. «Ахмат» обыграл «Динамо» со счетом 2:1.

ФК Спартак
ФК Динамо
РПЛ
футбол
