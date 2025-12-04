Тренер предрек будущее Романова и Гусева после матча «Спартак» — «Динамо» Немомнящий: руководство «Спартака» и «Динамо» не оставит Романова и Гусева

«Спартак» является более сыгранной командой, в отличие от «Динамо», заявил NEWS.ru экс-тренер «Томи» и сборной Камеруна Валерий Непомнящий. Он считает, что Вадим Романов и Ролан Гусев должны продолжить работу в клубах, однако руководство команд придерживается иного мнения.

В этом матче нет фаворита, но небольшое предпочтение я отдаю «Спартаку». Команда наиграна, а «Динамо» находится в поиске. Смена тренера больше пошла на пользу «Спартаку». Я выступаю за то, чтобы Романов и Гусев остались работать и стали главными тренерами. С другой стороны, понимаю, что руководство клубов придерживается другого мнения, — сказал Непомнящий.

Матч между «Спартаком» и «Динамо» пройдет 6 декабря. Начало встречи в 16:30 мск. «Спартак» находится на шестом месте в турнирной таблице РПЛ. По итогам 17 матчей чемпионата красно-белые набрали 28 очков. «Динамо» расположилось на девятой позиции в турнирной таблице с 20 очками.

Ранее Булыкин в разговоре с NEWS.ru заявил, что судьба Гусева будет решаться в последней игре перед перерывом против «Спартака». Он отметил, что выезд в Грозный получился тяжелым. «Ахмат» обыграл «Динамо» со счетом 2:1.