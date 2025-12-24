Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
24 декабря 2025 в 16:41

Невесту убили и замуровали в стене за несколько дней до свадьбы

Mirror: в США студентку убили и замуровали в стене за несколько дней до свадьбы

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

В США 24-летняя студентка была убита и замурована в стене лаборатории за несколько дней до собственной свадьбы, сообщает Mirror. По информации издания, ее тело было обнаружено 13 сентября 2009 года — именно в тот день, когда должна была состояться церемония бракосочетания.

Девушка по имени Энни Ле пропала 8 сентября 2009 года. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как она вошла в лабораторный корпус университета в Нью-Хейвене, доступ в который осуществлялся по пропускам. После этого девушку больше никто не видел. Следствие установило, что она не покидала здание. Спустя несколько дней в подвале был обнаружен запах разложения, а 13 сентября тело студентки нашли замурованным в стене.

Согласно судмедэкспертизе, смерть наступила от травматического удушения, на теле были зафиксированы переломы и следы насилия. ДНК-экспертиза связала с преступлением лаборанта Рэя Кларка. Он признал вину и был приговорен к 44 годам тюрьмы.

Ранее в США 36-летняя Ребекка Оборн из Коламбуса (штат Огайо) в период с января по июнь 2023 года отравила четырех мужчин, среди которых выжил лишь один. Жертвы женщины были ее случайными любовниками.

невесты
убийства
США
студентки
свадьбы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Прощание с актером Лобоцким 25 декабря: где пройдет, кого туда не пустят
Военэксперт ответил, где может быть размещен российский комплекс С-500
Организация для слежки за российской нефтью попала под удар
Продюсер объяснил, почему Ивлева не вернется в шоу-бизнес
Bloomberg признал рубль самой крепкой валютой в 2025 году
Путину передали список осужденных для помилования
В НМХЦ Пирогова обратились к Путину с призывом
Жительница Люберец может сесть на 18 лет за госизмену
Сын Байдена назвал два главных провала отца
Стало известно, когда самое крупное Солнце осветит Землю
В Эстонии выпустили предупреждение на счет «зеленых человечков»
Сотни ботинок времен викторианской эпохи заполонили пляж на западе Англии
Экс-аналитик ЦРУ оценил перспективы украинской армии
Пять уровней уюта: текстиль, который делает спальню местом восстановления
«Какая это звезда?»: экс-директор Киркорова высказался о Марго
В России смогут блокировать сайты без решения суда
Стало известно, как разные поколения россиян празднуют Новый год
Путин вручил Никите Михалкову высшую государственную награду
Москва ожидает рекордный турпоток в 2025 году
На «Госуслугах» проявится еще одна новая возможность
Дальше
Самое популярное
Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Лучшая версия крабового салата из всех, что пробовала: свежий — самое то для новогоднего застолья
Общество

Лучшая версия крабового салата из всех, что пробовала: свежий — самое то для новогоднего застолья

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.