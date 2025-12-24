Невесту убили и замуровали в стене за несколько дней до свадьбы

В США 24-летняя студентка была убита и замурована в стене лаборатории за несколько дней до собственной свадьбы, сообщает Mirror. По информации издания, ее тело было обнаружено 13 сентября 2009 года — именно в тот день, когда должна была состояться церемония бракосочетания.

Девушка по имени Энни Ле пропала 8 сентября 2009 года. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как она вошла в лабораторный корпус университета в Нью-Хейвене, доступ в который осуществлялся по пропускам. После этого девушку больше никто не видел. Следствие установило, что она не покидала здание. Спустя несколько дней в подвале был обнаружен запах разложения, а 13 сентября тело студентки нашли замурованным в стене.

Согласно судмедэкспертизе, смерть наступила от травматического удушения, на теле были зафиксированы переломы и следы насилия. ДНК-экспертиза связала с преступлением лаборанта Рэя Кларка. Он признал вину и был приговорен к 44 годам тюрьмы.

