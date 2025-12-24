Хваленая гидропонная ферма в Финляндии пошла ко дну Владелец крупнейшей в Финляндии гидропонной фермы клубники заявил о банкротстве

Амбициозный проект Evergreen Farm Oy из Финляндии, занимавшийся вертикальным выращиванием клубники на гидропонике, объявил о банкротстве, сообщает финское издание Iltalehti. По его информации, крупнейшим кредитором компании оказалось Государственное казначейство Финляндии, задолженность перед которым превышает €760 тыс.

Владелец Evergreen Farm Oy подал заявление о банкротстве. Компания известна своей системой выращивания клубники в помещении, которая позволяла ей выращивать ягоды круглый год. Теперь фирма должна Государственному казначейству в общей сложности более €760 тыс., — говорится в материале.

Издание отмечает, что компанию, которую называли будущим сельского хозяйства, основал в 2015 году иранский фермер Али Амирлатиф. Его экспериментальные теплицы рядом с городом Тампере и презентации технологий в ОАЭ и Нидерландах привлекли международное внимание к проекту.

Несмотря на амбициозные планы, компания подала заявление о неплатежеспособности. Основатель бизнеса объяснил провал сложной ситуацией на международном рынке.

Ранее сообщалось, что в Финляндии обвиняют Россию в гибели северных оленей на своей территории. Местные жители считают, что виной всему являются волки, которые пересекают российско-финскую границу.