Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
24 декабря 2025 в 17:01

Хваленая гидропонная ферма в Финляндии пошла ко дну

Владелец крупнейшей в Финляндии гидропонной фермы клубники заявил о банкротстве

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Амбициозный проект Evergreen Farm Oy из Финляндии, занимавшийся вертикальным выращиванием клубники на гидропонике, объявил о банкротстве, сообщает финское издание Iltalehti. По его информации, крупнейшим кредитором компании оказалось Государственное казначейство Финляндии, задолженность перед которым превышает €760 тыс.

Владелец Evergreen Farm Oy подал заявление о банкротстве. Компания известна своей системой выращивания клубники в помещении, которая позволяла ей выращивать ягоды круглый год. Теперь фирма должна Государственному казначейству в общей сложности более €760 тыс., — говорится в материале.

Издание отмечает, что компанию, которую называли будущим сельского хозяйства, основал в 2015 году иранский фермер Али Амирлатиф. Его экспериментальные теплицы рядом с городом Тампере и презентации технологий в ОАЭ и Нидерландах привлекли международное внимание к проекту.

Несмотря на амбициозные планы, компания подала заявление о неплатежеспособности. Основатель бизнеса объяснил провал сложной ситуацией на международном рынке.

Ранее сообщалось, что в Финляндии обвиняют Россию в гибели северных оленей на своей территории. Местные жители считают, что виной всему являются волки, которые пересекают российско-финскую границу.

Европа
Финляндия
фермы
ягоды
банкротства
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Продюсер объяснил, почему Ивлева не вернется в шоу-бизнес
Рубль признали самой крепкой валютой в 2025 году
Путину передали список осужденных для помилования
В НМХЦ Пирогова обратились к Путину с призывом
Жительница Люберец может сесть на 18 лет за госизмену
Сын Байдена назвал два главных провала отца
Стало известно, когда самое крупное Солнце осветит Землю
В Эстонии выпустили предупреждение на счет «зеленых человечков»
Сотни ботинок времен викторианской эпохи заполонили пляж на западе Англии
Экс-аналитик ЦРУ оценил перспективы украинской армии
Пять уровней уюта: текстиль, который делает спальню местом восстановления
«Какая это звезда?»: экс-директор Киркорова высказался о Марго
В России смогут блокировать сайты без решения суда
Стало известно, как разные поколения россиян празднуют Новый год
Путин вручил Никите Михалкову высшую государственную награду
Москва ожидает рекордный турпоток в 2025 году
На «Госуслугах» проявится еще одна новая возможность
Новое дерзкое ограбление потрясло Париж
В Крымске арестовали фигуранта дела о махинациях мэра с землей
В СК раскрыли детали дела о погибшем от голода младенце в Норильске
Дальше
Самое популярное
Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Лучшая версия крабового салата из всех, что пробовала: свежий — самое то для новогоднего застолья
Общество

Лучшая версия крабового салата из всех, что пробовала: свежий — самое то для новогоднего застолья

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.