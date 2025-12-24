Новый год — 2026
24 декабря 2025 в 17:05

Огромный газовый баллон взорвался и упал на оживленной улице Москвы

В Москве на стройке взорвавшийся газовый баллон пролетел 200 метров

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Большой газовый баллон взорвался на стройке ЖК «Новые Академики» на Нахимовском проспекте в столице, передает Telegram-канал SHOT. В результате инцидента он пролетел почти 200 метров над землей и упал на тротуар.

Канал уточнил, что сначала очевидцы услышали громкий звук, а затем баллон приземлился на тротуар. Авторы сообщили, что пострадали два человека, их госпитализировали в НИИ имени Склифосовского.

Ранее в Тульской области рабочий попал в дробильную машину и скончался от полученных травм. Следователи опросили очевидцев, изъяли необходимую документацию и осмотрели место происшествия. Уточнялось, что предприятие, где произошла трагедия, занималось переработкой деревянной продукции.

До этого в Санкт-Петербурге на стройке погиб рабочий. Инцидент произошел на территории строительного объекта на Школьной улице в Шушарах. Мужчина получил сильный удар током после того, как прикоснулся к грузовику, который зацепился за линию электропередачи. Тело 35-летнего рабочего обнаружили коллеги. От удара током он скончался на месте.

Москва
баллоны
стройки
взрывы
