Огромный газовый баллон взорвался и упал на оживленной улице Москвы

Большой газовый баллон взорвался на стройке ЖК «Новые Академики» на Нахимовском проспекте в столице, передает Telegram-канал SHOT. В результате инцидента он пролетел почти 200 метров над землей и упал на тротуар.

Канал уточнил, что сначала очевидцы услышали громкий звук, а затем баллон приземлился на тротуар. Авторы сообщили, что пострадали два человека, их госпитализировали в НИИ имени Склифосовского.

