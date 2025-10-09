В Петербурге мигрант коснулся грузовика и умер В Шушарах рабочий погиб от удара током после прикосновения к грузовику

В Санкт-Петербурге на стройке погиб рабочий, сообщает «Фонтанка». Инцидент произошел 8 октября на территории строительного объекта на Школьной улице в Шушарах.

По данным источника, мужчина получил смертельный удар током после того, как прикоснулся к грузовику, зацепившемуся кузовом за линию электропередачи. Тело 35-летнего гражданина Армении обнаружили коллеги, которые вызвали экстренные службы. От удара током он скончался на месте.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов Пушкинского района проводят проверку соблюдения техники безопасности. На месте работают следователи и специалисты энергетической службы.

Ранее в Улан-Удэ на строительной площадке многоквартирного дома погиб иностранный рабочий. По информации следствия, на мужчину упала арматура после обрыва троса башенного крана — медики констатировали смерть на месте. По факту происшествия проводится проверка.

До этого при строительстве Национального музея Бурятии погибли четверо рабочих. Причиной инцидента стал обвал строительных лесов. Как уточнил глава республики Алексей Цыденов, все пострадавшие — иностранные граждане. Трагедия произошла в день с неблагоприятной погодой.