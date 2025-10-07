Арматура насмерть придавила иностранца в Бурятии СК России: строитель погиб на объекте в Улан-Удэ из-за падения арматуры

Рабочий на одной из строительных площадок в столице Бурятии Улан-Удэ погиб в результате несчастного случая, сообщила пресс-служба СУ СК России по республике. По данным ведомства, на него упала пачка арматуры.

Трагедия случилась утром 7 октября при возведении многоквартирного дома на улице Цивилева. По предварительной информации, на башенном кране оборвался трос с грузом, который и упал на мужчину.

Погибшим оказался иностранный гражданин, работавший на данной стройке. Он скончался от полученных травм на месте до приезда медиков. В настоящее время по факту случившегося проводится доследственная проверка.

