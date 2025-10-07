Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Арматура насмерть придавила иностранца в Бурятии

СК России: строитель погиб на объекте в Улан-Удэ из-за падения арматуры

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Рабочий на одной из строительных площадок в столице Бурятии Улан-Удэ погиб в результате несчастного случая, сообщила пресс-служба СУ СК России по республике. По данным ведомства, на него упала пачка арматуры.

Трагедия случилась утром 7 октября при возведении многоквартирного дома на улице Цивилева. По предварительной информации, на башенном кране оборвался трос с грузом, который и упал на мужчину.

Погибшим оказался иностранный гражданин, работавший на данной стройке. Он скончался от полученных травм на месте до приезда медиков. В настоящее время по факту случившегося проводится доследственная проверка.

Ранее в Бурятии катер наехал на 38-летнего мужчину, который в этот момент вынырнул из воды на Гусином озере. Винт судна нанес пострадавшему рваные раны лица и повредил плечо. Пострадавшего экстренно доставили в больницу. При этом водителя катера задержали правоохранительные органы.

До этого в Красноярском крае в реке Елогуй утонул двухлетний ребенок. Водолазам потребовалось двое суток, чтобы поднять тело малыша. Инцидент случился в поселке Келлог Туруханского района. Ребенок самостоятельно вышел из дома к реке, оставив на берегу обувь.

