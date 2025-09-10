Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 сентября 2025 в 05:31

Еще один рабочий погиб на стройке в Бурятии

Глава Бурятии Цыденов: еще один рабочий погиб при возведении Национального музея

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Четвертый рабочий погиб при строительстве Национального музея Бурятии из-за обрушения строительных лесов, заявил глава Бурятии Алексей Цыденов в своем Telegram-канале. По его словам, мужчина скончался в больнице.

Сегодня случилось ЧП на стройке. Все четверо пострадавших — граждане иностранных государств. Работа ведется по линии миграционных ведомств, организована связь с родными и близкими,— написал Цыденов.

Он подчеркнул, что в день трагедии были не самые благоприятные погодные условия для ведения строительных работ из-за обильных осадков. Представителям отрасли следует уделить особое внимание организации технологического процесса и соблюдению всех мер безопасности, заключил он.

Ранее в Улан-Удэ на строительной площадке Национального музея Бурятии обрушились строительные леса, погибли три человека. По предварительным данным, рабочие не были закреплены страховочными ремнями и разбились.

До этого трое рабочих из Китая пострадали при падении строительных лесов на площадке газоперерабатывающего комплекса в Ленинградской области. Все пострадавшие госпитализированы. По предварительной версии, ЧП произошло из-за падения на леса обломков БПЛА.

Бурятия
музеи
рабочие
смерти
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Знаменитый британский певец собрался переехать в США и пошутил о Трампе
Жители приграничных сел Сумской области жители лишились еды и медпомощи
В Госдуме призвали ввести бесплатную парковку для беременных
«Новые и новые»: Алаудинов рассказал о действиях ВС РФ на Донецком участке
Токио закроет все японские центры в России
Пентагон сократит финансирование боеготовности армии США в ЕС в 15 раз
Врач предупредила о серьезных побочных эффектах самолечения
Встреча с диким животным: инструкция по выживанию
Блины без муки: почему они лучше обычных? Простой диетический рецепт
Усекновение главы Иоанна Предтечи: смысл и история праздника
В Германии судят врача-маньяка, убившего 15 человек
Россиян предостерегли от употребления сахарозаменителей
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 10 сентября
Фильм «Кремлевский волшебник» могут показать в России
Еще один рабочий погиб на стройке в Бурятии
Названы два важных фактора для успешного трудоустройства
Юрист предупредил о рисках проживания в неприватизированной квартире
В Польше привели в готовность системы ПВО и закрыли небо
Психолог ответила, что укрепляет семейные отношения и спасает от конфликтов
Несколько категорий россиян смогут оформить кредитные каникулы с 1 октября
Дальше
Самое популярное
Опубликованы кадры последних часов жизни убитой в отеле девочки-подростка
Регионы

Опубликованы кадры последних часов жизни убитой в отеле девочки-подростка

Спит под снегом и просыпается красавицей. Сейте этот многолетник в ноябре!
Общество

Спит под снегом и просыпается красавицей. Сейте этот многолетник в ноябре!

Наступление РФ на Покровск, Днепр, Славянск, Краматорск: сводка 8 сентября
Россия

Наступление РФ на Покровск, Днепр, Славянск, Краматорск: сводка 8 сентября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.