Еще один рабочий погиб на стройке в Бурятии Глава Бурятии Цыденов: еще один рабочий погиб при возведении Национального музея

Четвертый рабочий погиб при строительстве Национального музея Бурятии из-за обрушения строительных лесов, заявил глава Бурятии Алексей Цыденов в своем Telegram-канале. По его словам, мужчина скончался в больнице.

Сегодня случилось ЧП на стройке. Все четверо пострадавших — граждане иностранных государств. Работа ведется по линии миграционных ведомств, организована связь с родными и близкими,— написал Цыденов.

Он подчеркнул, что в день трагедии были не самые благоприятные погодные условия для ведения строительных работ из-за обильных осадков. Представителям отрасли следует уделить особое внимание организации технологического процесса и соблюдению всех мер безопасности, заключил он.

Ранее в Улан-Удэ на строительной площадке Национального музея Бурятии обрушились строительные леса, погибли три человека. По предварительным данным, рабочие не были закреплены страховочными ремнями и разбились.

До этого трое рабочих из Китая пострадали при падении строительных лесов на площадке газоперерабатывающего комплекса в Ленинградской области. Все пострадавшие госпитализированы. По предварительной версии, ЧП произошло из-за падения на леса обломков БПЛА.