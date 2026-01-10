Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
10 января 2026 в 11:08

Стало известно, чем начали жертвовать россияне при покупке туров

АТОР: россияне стали чаще выбирать более короткие туры и отели без питания

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Российские туристы в 2025 году все чаще отдавали предпочтение коротким поездкам и размещению в отелях без питания, заявила в разговоре с ТАСС исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. По словам эксперта, средняя продолжительность тура по стране уменьшилась на одну-две ночи по сравнению с позапрошлым годом.

Туроператоры отмечают в этом году сокращение средней продолжительности тура по России на одну-две ночи по сравнению с 2024 годом. Также стали чаще заказывать отели без питания, — рассказали агентству.

Ломидзе добавила, что россияне стали весьма чувствительны к цене поездки. Одновременно с этим заметно выросла доля премиального сегмента практически во всех видах туризма: внутреннем, въездном и выездном.

Ранее Ломидзе рассказала, что за первые три квартала 2025 года число туристов из России, посетивших КНДР, увеличилось почти в три раза по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Среди причин, препятствующих увеличению туристического потока, эксперт назвала сложную логистику, необходимость получения визы и высокие цены.

туристы
отдых
отели
курорты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названа причина апатии после новогодних праздников
Пассажирам угрожали аннулированием билетов после задержки рейса на сутки
Депрессия у домашних животных: руководство для хозяина
«Болваны, радуйтесь»: экс-советник Кучмы об ударе «Орешником» по Украине
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 10 января: где сбои в России
Чем удивить гостей 13 января? Идея от шеф-повара: тарталетки из картофеля
Как ускорить обмен веществ с помощью супа? Готовим с имбирем и чили
Врач объяснила, как быстро восстановиться после каникул
В Дании взлетели продажи гренландских флагов
Погода в Москве в субботу, 10 января: снежный «Армагеддон» продолжится?
«Катастрофическая ситуация»: Орпо о возможном захвате Гренландии США
Киев теряет БМП CV90 за $12 млн одну за одной
Жители российского города столкнулись со снежным апокалипсисом
Стало известно, откуда ВСУ запускают дроны на Краснодарский край
Раскрыты регионы России с самым быстрым ростом зарплат
Быстрый и легкий разгрузочный день на яблоках — инструкция для новичков
Российские «Бумеранги» не дают ВСУ наладить логистику
На Западе увидели неуязвимость «Орешника» после удара по Украине
Стало известно, чем начали жертвовать россияне при покупке туров
Россиянка забила приятеля молотком в Новый год и спрятала в курятнике
Дальше
Самое популярное
Подсела на легкие ужины, теперь регулярно готовлю по этому рецепту: конвертики с творогом
Общество

Подсела на легкие ужины, теперь регулярно готовлю по этому рецепту: конвертики с творогом

Январь будет аномальным: синоптики изменили прогноз с 9-го числа — такого не было 70 лет
Общество

Январь будет аномальным: синоптики изменили прогноз с 9-го числа — такого не было 70 лет

Забудьте про жареную картошку! Леплю из пюре котлетки с яичной начинкой. Простой ужин, который все обожают
Общество

Забудьте про жареную картошку! Леплю из пюре котлетки с яичной начинкой. Простой ужин, который все обожают

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.