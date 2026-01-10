Стало известно, чем начали жертвовать россияне при покупке туров АТОР: россияне стали чаще выбирать более короткие туры и отели без питания

Российские туристы в 2025 году все чаще отдавали предпочтение коротким поездкам и размещению в отелях без питания, заявила в разговоре с ТАСС исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. По словам эксперта, средняя продолжительность тура по стране уменьшилась на одну-две ночи по сравнению с позапрошлым годом.

Туроператоры отмечают в этом году сокращение средней продолжительности тура по России на одну-две ночи по сравнению с 2024 годом. Также стали чаще заказывать отели без питания, — рассказали агентству.

Ломидзе добавила, что россияне стали весьма чувствительны к цене поездки. Одновременно с этим заметно выросла доля премиального сегмента практически во всех видах туризма: внутреннем, въездном и выездном.

Ранее Ломидзе рассказала, что за первые три квартала 2025 года число туристов из России, посетивших КНДР, увеличилось почти в три раза по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Среди причин, препятствующих увеличению туристического потока, эксперт назвала сложную логистику, необходимость получения визы и высокие цены.