Три китайца упали со строительных лесов при атаке БПЛА на Ленобласть

Трое рабочих из Китая пострадали при падении строительных лесов на площадке газоперерабатывающего комплекса в Ленинградской области, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Их госпитализировали. По предварительной версии, ЧП произошло из-за падения обломков БПЛА.
Все пострадавшие — граждане Китая. Причины травм выясняются. Одна из версий — падение на леса обломков БПЛА, — сказано в сообщении.
ВСУ атаковали Ленобласть в общей сложности 17 беспилотниками. Все они были уничтожены над Кингисеппским районом. При пожаре емкости с топливом на нефтетерминале в Усть-Луге не пострадали, уточнил Дрозденко. Для тушения к порту отправили пожарный поезд. В составе более 183 тонн воды и пяти тонн пенообразователя.
В ночь на 24 августа средства ПВО атаковали Курскую АЭС. При детонации боевой части дрона был поврежден трансформатор собственных нужд на объекте. Блок № 3 был разгружен на 50%. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что удары ВСУ по Курской АЭС создают угрозу ядерной безопасности и переходят все границы международных конвенций. Он уточнил, что на территории объекта и рядом с ним уровень радиации в пределах нормы.