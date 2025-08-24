Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
24 августа 2025 в 18:30

Три китайца упали со строительных лесов при атаке БПЛА на Ленобласть

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Трое рабочих из Китая пострадали при падении строительных лесов на площадке газоперерабатывающего комплекса в Ленинградской области, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Их госпитализировали. По предварительной версии, ЧП произошло из-за падения обломков БПЛА.

Все пострадавшие — граждане Китая. Причины травм выясняются. Одна из версий — падение на леса обломков БПЛА, — сказано в сообщении.

ВСУ атаковали Ленобласть в общей сложности 17 беспилотниками. Все они были уничтожены над Кингисеппским районом. При пожаре емкости с топливом на нефтетерминале в Усть-Луге не пострадали, уточнил Дрозденко. Для тушения к порту отправили пожарный поезд. В составе более 183 тонн воды и пяти тонн пенообразователя.

В ночь на 24 августа средства ПВО атаковали Курскую АЭС. При детонации боевой части дрона был поврежден трансформатор собственных нужд на объекте. Блок № 3 был разгружен на 50%. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что удары ВСУ по Курской АЭС создают угрозу ядерной безопасности и переходят все границы международных конвенций. Он уточнил, что на территории объекта и рядом с ним уровень радиации в пределах нормы.

Китай
Ленобласть
атаки
БПЛА
беспилотники
пострадавшие
падения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Лавров поставил на место журналистку с «кофемашинами для убийства русских»
В ФРГ потребовали приближенных к членству в НАТО гарантий для Киева
Глава Федерации лыжных гонок подрался с воспитанником и попал на видео
Москалькова узнала о состоянии удерживаемых на Украине курян
У альпинистки Наговицыной появился шанс выжить? Подробности, новая операция
Американский режиссер рассказал о планах по работе в России
«Он не такой»: Лукашенко и Трамп пошутили о Путине перед саммитом на Аляске
Умер звезда сериалов «Ищейка» и «Отпуск»
«Феерический, конечно, идиот»: военкор заявил, что Зеленский бьет по НАТО
Москвич сделал предложение девушке, которая едва не заколола его ножом
В Кольцово под Новосибирском взорвался гараж
Словакия сделала грозное предупреждение Украине из-за ударов по «Дружбе»
Вэнс ответил, отправятся ли американские войска на Украину
Галина Польских поделилась воспоминаниями о режиссере Ускове
Сырский назвал «извечного врага» Украины
Три китайца упали со строительных лесов при атаке БПЛА на Ленобласть
В США оборвалась жизнь легенды «Вестей»
ДНК России, защита Родины: какие будут обязательные предметы в школах РФ?
В США назвали ключ к мирному соглашению по Украине
Вэнс назвал срок, за который реально завершить украинский конфликт
Дальше
Самое популярное
Кабачковые гнёзда с сыром и яйцом! Завтрак или перекус из 4 ингердиентов
Общество

Кабачковые гнёзда с сыром и яйцом! Завтрак или перекус из 4 ингердиентов

Икра из кабачков «Пальчики оближешь»
Общество

Икра из кабачков «Пальчики оближешь»

Зимует при -30 °C и не горит на солнце! Многолетник-чемпион моего сада
Общество

Зимует при -30 °C и не горит на солнце! Многолетник-чемпион моего сада

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.