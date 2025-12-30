Скончался знаковый писатель XX века Анатолий Королев

Российский прозаик Анатолий Королев умер на 80-м году жизни, сообщили в Пермском государственном университете, где Королев был почетным профессором. Его романы «Быть Босхом», «Голова Гоголя» и «Человек-язык» стали знаковыми для литературы конца XX века. Причины смерти, а также дата прощания неизвестны.

Королев родился в 1946 году в Свердловске (Екатеринбурге). В 1970-м он окончил филфак Пермского университета вместе с будущими литераторами Леонидом Юзефовичем и Ниной Горлановой. Начинал карьеру как журналист в газете «Молодая гвардия», позже писал сценарии для документального кино. В 1980-х переехал в Москву, окончил театральные курсы ГИТИСа и создал ряд радиопостановок. В 1990 году написал произведение «Гений местности», в 1992 году — «Голова Гоголя», в 2004-м — «Быть Босхом».

Также стало известно о смерти народного артиста России известного советского иллюзиониста Эмиля Кио. Ему было 87 лет. Генеральный директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный выразил слова поддержки родным, близким и поклонникам покойного.