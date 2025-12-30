Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
30 декабря 2025 в 17:13

Скончался знаковый писатель XX века Анатолий Королев

Умер автор произведений «Быть Босхом» и «Голова Гоголя» Королев

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Российский прозаик Анатолий Королев умер на 80-м году жизни, сообщили в Пермском государственном университете, где Королев был почетным профессором. Его романы «Быть Босхом», «Голова Гоголя» и «Человек-язык» стали знаковыми для литературы конца XX века. Причины смерти, а также дата прощания неизвестны.

Королев родился в 1946 году в Свердловске (Екатеринбурге). В 1970-м он окончил филфак Пермского университета вместе с будущими литераторами Леонидом Юзефовичем и Ниной Горлановой. Начинал карьеру как журналист в газете «Молодая гвардия», позже писал сценарии для документального кино. В 1980-х переехал в Москву, окончил театральные курсы ГИТИСа и создал ряд радиопостановок. В 1990 году написал произведение «Гений местности», в 1992 году — «Голова Гоголя», в 2004-м — «Быть Босхом».

Также стало известно о смерти народного артиста России известного советского иллюзиониста Эмиля Кио. Ему было 87 лет. Генеральный директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный выразил слова поддержки родным, близким и поклонникам покойного.

культура
шоу-бизнес
общество
книги
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Смерть родственника, Авербух, слова об СВО: как живет Елизавета Арзамасова
Лавров назвал ключевую задачу Европы на Украине
Житель многоэтажки пристроил к квартире личный лифт и кошмарит соседей
В МВД раскрыли подробности нового эксперимента с иностранными работниками
Крупная криптобиржа прекратила вывод средств для пользователей на Украине
Рождественский ужин закончился смертью мужчины
Тот самый салат из трески по ГОСТу: соленые огурцы придают пикантность
Средства ПВО уничтожили летевший на Москву беспилотник
Политолог объяснил невозможность примирения Польши с Россией
В Госдуме раскрыли, куда еще в скором времени внедрят MAX
Кот чудом выжил после полноценной машинной стирки в канун Рождества
Пьем ром и не пьянеем! Какую закуску выбрать к напитку на Новый год
В Индии прислуги пять лет морили голодом хозяина и его дочь
Родители возмутились «рогатыми» новогодними подарками
В российский город пришло редкое природное явление
«Без возможности сесть»: награжденный Путиным курский врач о вторжении ВСУ
На Украине раскрыли схему скрывающихся уклонистов и дезертиров
«Как с ними общаться?»: известная журналистка о друзьях-иноагентах
В Европе стыдливо потупили взор на вопрос об атаке ВСУ на резиденцию Путина
Пожар в порту Одессы после атаки «Гераней» попал на камеры
Дальше
Самое популярное
Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно
Общество

Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно

Куриные отбивные больше не делаю. Готовлю новогоднее чудо из Грузии — нужны курица, грецкие орехи и гранатовый соус
Общество

Куриные отбивные больше не делаю. Готовлю новогоднее чудо из Грузии — нужны курица, грецкие орехи и гранатовый соус

Надоела вареная картошка? Готовлю картофель «Гнездышко» с фаршем и сыром. Просто, сытно и по-домашнему
Общество

Надоела вареная картошка? Готовлю картофель «Гнездышко» с фаршем и сыром. Просто, сытно и по-домашнему

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.