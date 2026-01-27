Украинский контрразведчик сдался в плен ВС России

Украинский контрразведчик Сергей Мыхайлов сдался в плен в Запорожской области, передает ТАСС. В материале говорится, что сейчас мужчина в безопасности. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Военнослужащий рассказал, что служить в контрразведке начал в 2014 году. Также он добавил, что в плен попал в составе первого отдельного штурмового полка ВСУ на территории Запорожской области.

Ранее шесть бойцов украинской бригады специального назначения «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) сдались в плен под Димитровом. Журналисты отметили, что всего пять групп военнослужащих попали в окружение в окрестностях города, четыре из них были уничтожены. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

До этого начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Иван Бигма заявил, что бойцы группировки отразили контратаку штурмовых групп ВСУ у Осиново в Купянском районе Харьковской области. По его словам, ликвидированы до пяти украинских военнослужащих. Также противник потерял пять минометов, восемь наземных робототехнических комплексов, 41 пункт управления БПЛА.