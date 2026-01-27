Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
27 января 2026 в 06:23

Украинский контрразведчик сдался в плен ВС России

В Запорожской области в плен сдался контрразведчик ВСУ Мыхайлов

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
Читайте нас в Дзен

Украинский контрразведчик Сергей Мыхайлов сдался в плен в Запорожской области, передает ТАСС. В материале говорится, что сейчас мужчина в безопасности. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Военнослужащий рассказал, что служить в контрразведке начал в 2014 году. Также он добавил, что в плен попал в составе первого отдельного штурмового полка ВСУ на территории Запорожской области.

Ранее шесть бойцов украинской бригады специального назначения «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) сдались в плен под Димитровом. Журналисты отметили, что всего пять групп военнослужащих попали в окружение в окрестностях города, четыре из них были уничтожены. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

До этого начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Иван Бигма заявил, что бойцы группировки отразили контратаку штурмовых групп ВСУ у Осиново в Купянском районе Харьковской области. По его словам, ликвидированы до пяти украинских военнослужащих. Также противник потерял пять минометов, восемь наземных робототехнических комплексов, 41 пункт управления БПЛА.

ВС РФ
ВСУ
пленные
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Что ели в блокадном Ленинграде, кроме хлеба: рацион и воспоминания выживших
Майнеры и дата-центры в России резко нарастили аппетит к электричеству
Врач ответил, какой тревожный сигнал может подавать продолжительная икота
Канада проследит за открытием консульства в Гренландии
ВСУ уничтожили сослуживцев при атаке дома с пенсионерами в Ямполе
«Неожиданная находка»: назван продукт, способный быстро спасти от стресса
Министр ВМС США выложил загадочное фото Трампа с пингвином у подлодки
Земля для рассады: три компонента для богатого урожая
Украинский контрразведчик сдался в плен ВС России
Дипломат высказался о претензиях Эстонии на Печорский район
Турагент объяснила, что делать в случае овербукинга в отеле
Зачистка ДНР и разгром опорников ВСУ: успехи ВС РФ к утру 27 января
В украинском городе прогремели взрывы
Минздрав ввел новый стандарт лечения гриппа
Операция по спасению: как эвакуировали Эрмитаж в Свердловск
Россиянам рассказали, когда ремонт может обернуться штрафом или тюрьмой
Россия поставила точку в переговорах о границе с Эстонией
В России обдумывают вопрос введения маркировки готовой еды
К чему снится рыбалка: удача или предупреждение?
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 27 января
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Обжорка» с курицей: быстро, вкусно, сытно
Семья и жизнь

Рецепт салата «Обжорка» с курицей: быстро, вкусно, сытно

Салат «Итальянская свежесть»: легкое блюдо с листьями руколы и томатами
Семья и жизнь

Салат «Итальянская свежесть»: легкое блюдо с листьями руколы и томатами

Обычные щи больше не варю. Моя версия с кислой капустой и грудинкой — наваристая, с дымком и сметаной
Общество

Обычные щи больше не варю. Моя версия с кислой капустой и грудинкой — наваристая, с дымком и сметаной

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.