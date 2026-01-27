На Западе озвучили задачу России и США после ДСНВ Риттер: задачей РФ и США после ДСНВ является сдерживание увеличения числа ЯО

Задача России и США по истечении Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) — исключить беспорядочное увеличение числа ядерных вооружений, заявил РИА Новости бывший американский разведчик Скотт Риттер. По его словам, миру нужно найти новый баланс в этом вопросе.

Сейчас цель может заключаться в том, чтобы сдержать рост (числа ядерных вооружений. — NEWS.ru), не дать ему выйти из-под контроля, переосмыслить понятие стратегического ядерного баланса, — сказал он.

Риттер добавил, что в связи с ядерной повесткой России и США необходимо найти точки соприкосновения, наладить отношения через диалог. Сам аналитик считает, что на это есть все шансы.

Ранее зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выразил мнение, что мировая неустойчивость заставляет страны больше думать о мерах своей защиты, и это может вызвать рост числа ядерных государств. Особенно это касается тех, у кого уже есть технические возможности для военно-ядерной программы.

До этого он рассказал, что наличие в мире ядерного оружия создает серьезное напряжение в эмоциональном фоне человечества. Однако есть и плюсы: оно же «проветривает мозги» тем, кто вынашивает опасные идеи, считает политик.