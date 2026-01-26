Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
26 января 2026 в 03:30

Медведев рассказал, почему страны хотят владеть ядерным оружием

Медведев: страны хотят ядерное оружие из-за разлома в мироустройстве

Дмитрий Медведев Дмитрий Медведев Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Мировая неустойчивость заставляет страны больше думать о мерах своей защиты, заявил газете «Коммерсант» зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. По его словам, это может вызвать рост числа ядерных государств, особенно это касается тех, у кого уже есть технические возможности для военно-ядерной программы.

Да, наверное, человечество в этом не заинтересовано, но, скажем по-честному, другого способа гарантированно защитить свою страну, ее суверенитет и интересы человечество не придумало, — отметил Медведев.

Ранее он рассказал, что наличие в мире ядерного оружия создает серьезное напряжение в эмоциональный фон человечества. Однако есть и плюсы: оно же «проветривает мозги» тем, кто вынашивает опасные идеи, считает политик.

Также политик отметил, что атака БПЛА на резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области могла бы стать основанием для ответного удара спецоружием. Такие маневры очень опасны, считает он, при этом Европа регулярно провоцирует Россию на жесткие решения. Раньше этим же занимались и США, добавил Медведев, такая стратегия наблюдалась при администрации экс-президента Штатов Джо Байдена.

