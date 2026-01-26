Салат из курицы с фасолью и сухариками: вкусно, быстро и доступно

Салат из курицы с фасолью и сухариками — это аппетитная хрустящая закуска, которая идеально дополнит ужин. Она состоит из доступных ингредиентов и проста в приготовлении. Делимся пошаговым рецептом салата с курицей на всю семью.
Ингредиенты
- Копченая курица — 250 г
- Консервированная фасоль — 250 г
- Морковь — 2 шт.
- Черный хлеб — 2 ломтика (или 50 г готовых сухариков)
- Чеснок — 2 зубчика
- Майонез — 3 ст. л.
Способ приготовления
Морковь промойте, выложите в холодную воду, доведите до кипения и варите 20–25 минут до мягкости. Затем дайте остыть, очистите и нарежьте некрупными кубиками. Из банки с фасолью слейте жидкость. Мясо курицы при необходимости отделите от костей и нарежьте небольшими кусочками. Ломтики хлеба нарежьте кубиками, выложите на сухую сковороду и подсушите. Чтобы сухарики стали ароматнее, жарьте их на небольшом количестве масла с солью и любимыми специями. Чесночные зубчики измельчите. Сложите ингредиенты в салатнице, заправьте майонезом, перемешайте.
Салат с курицей готов! Сразу подавайте к столу, чтобы сухарики не размякли. В противном случае добавьте их не во время приготовления, а только перед подачей.
