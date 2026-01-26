Салат из курицы с фасолью и сухариками: вкусно, быстро и доступно

Салат из курицы с фасолью и сухариками — это аппетитная хрустящая закуска, которая идеально дополнит ужин. Она состоит из доступных ингредиентов и проста в приготовлении. Делимся пошаговым рецептом салата с курицей на всю семью.

Ингредиенты

Копченая курица — 250 г

Консервированная фасоль — 250 г

Морковь — 2 шт.

Черный хлеб — 2 ломтика (или 50 г готовых сухариков)

Чеснок — 2 зубчика

Майонез — 3 ст. л.

Способ приготовления

Морковь промойте, выложите в холодную воду, доведите до кипения и варите 20–25 минут до мягкости. Затем дайте остыть, очистите и нарежьте некрупными кубиками. Из банки с фасолью слейте жидкость. Мясо курицы при необходимости отделите от костей и нарежьте небольшими кусочками. Ломтики хлеба нарежьте кубиками, выложите на сухую сковороду и подсушите. Чтобы сухарики стали ароматнее, жарьте их на небольшом количестве масла с солью и любимыми специями. Чесночные зубчики измельчите. Сложите ингредиенты в салатнице, заправьте майонезом, перемешайте.

Салат с курицей готов! Сразу подавайте к столу, чтобы сухарики не размякли. В противном случае добавьте их не во время приготовления, а только перед подачей.

