Мамочка, это бомба, в тысячу раз вкуснее оливье: немецкий салат с запечённой картошкой. Вы наконец-то отцепитесь от классики

Вы наконец-то отцепитесь от классических салатов! Иногда самый простой набор продуктов превращается в настоящий хит на столе. Этот немецкий картофельный салат именно такой. Получается сытно, ярко и совсем не скучно — многие говорят, что такой салат даже вкуснее привычного оливье.

Главная фишка — картофель. Его не варят, а запекают в духовке до румяной корочки. Благодаря этому салат получается более ароматным и текстурным.

Ингредиенты: картофель — 3–4 шт., маринованные огурцы или корнишоны — 3–4 шт., зелёный горошек — 120 г, копчёная колбаса или салями — 120–150 г, бекон (по желанию) — 80 г, лук — 1 шт., чеснок — 1 зубчик, зернистая горчица — 1 ст. л., растительное масло ароматное — 2–3 ст. л., петрушка и укроп — небольшой пучок, соль, чёрный перец — по вкусу.

Приготовление: картофель нарезать небольшими кубиками, перемешать с ложкой масла, посолить и запечь при 200 °C около 25–30 минут до румяной корочки.

Лук нарезать тонкими полукольцами, слегка посолить, добавить немного уксуса или лимонного сока и оставить на 10 минут — получится мягкий маринованный лук. Огурцы нарезать кружочками, колбасу — соломкой. Бекон при желании слегка обжарить.

В миске соединить тёплый запечённый картофель, огурцы, зелёный горошек, копчёности и лук. Добавить измельчённый чеснок, зернистую горчицу, рубленую зелень, соль и перец. Полить ароматным растительным маслом и аккуратно перемешать.

