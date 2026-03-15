Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
15 марта 2026 в 11:32

Мамочка, это бомба, в тысячу раз вкуснее оливье: немецкий салат с запечённой картошкой. Вы наконец-то отцепитесь от классики

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Вы наконец-то отцепитесь от классических салатов! Иногда самый простой набор продуктов превращается в настоящий хит на столе. Этот немецкий картофельный салат именно такой. Получается сытно, ярко и совсем не скучно — многие говорят, что такой салат даже вкуснее привычного оливье.

Главная фишка — картофель. Его не варят, а запекают в духовке до румяной корочки. Благодаря этому салат получается более ароматным и текстурным.

Ингредиенты: картофель — 3–4 шт., маринованные огурцы или корнишоны — 3–4 шт., зелёный горошек — 120 г, копчёная колбаса или салями — 120–150 г, бекон (по желанию) — 80 г, лук — 1 шт., чеснок — 1 зубчик, зернистая горчица — 1 ст. л., растительное масло ароматное — 2–3 ст. л., петрушка и укроп — небольшой пучок, соль, чёрный перец — по вкусу.

Приготовление: картофель нарезать небольшими кубиками, перемешать с ложкой масла, посолить и запечь при 200 °C около 25–30 минут до румяной корочки.

Лук нарезать тонкими полукольцами, слегка посолить, добавить немного уксуса или лимонного сока и оставить на 10 минут — получится мягкий маринованный лук. Огурцы нарезать кружочками, колбасу — соломкой. Бекон при желании слегка обжарить.

В миске соединить тёплый запечённый картофель, огурцы, зелёный горошек, копчёности и лук. Добавить измельчённый чеснок, зернистую горчицу, рубленую зелень, соль и перец. Полить ароматным растительным маслом и аккуратно перемешать.

Проверено редакцией
Читайте также
Ольга Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Перезапуск культового сериала 90-х отменили
Убивший москвичку футболист объяснил истинный мотив преступления
Появились страшные подробности убийства риелтора в Строгино
«Учитываете»: в Москве предупредили об изменении движения в одном районе
Военэксперт раскрыл, почему Зеленский усиленно пытается атаковать Москву
Подозреваемый в зверском убийстве в Москве сообщил детали преступления
Житель Белгородчины пострадал в результате детонации дрона ВСУ
Гришино, Северск, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 15 марта
Пропавшего экс-спецназовца ищут уже седьмые сутки
Украинским депутатам грозит мобилизация
Аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский сняли все ограничения
Появились новые данные о пострадавших в ДТП с двумя трамваями в Москве
Более 35 самолетов не могут вылететь из аэропортов Москвы
ПВО сбила 28-й беспилотник, направлявшийся в сторону Москвы
На Западе указали на тупик в переговорах по Украине
«Как к морским свинкам»: владелец зоопарка объяснил популярность капибар
Названа причина, по которой США ни за что не выплатят репарации Ирану
Удары по Украине сегодня, 15 марта: какие цели ВСУ поражены, последствия
Раскрыто, ударит ли Трамп ядерным оружием по Ирану
Стармер хочет избежать гнева Трампа и отправить на помощь смертоносные БПЛА
Дальше
Самое популярное
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.