Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
15 марта 2026 в 18:31

Рецепт из куриного филе, который покорил мое сердце: смешиваю со сметанной заливкой и запекаю

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Этот рецепт из куриного филе покорил мое сердце. Он превращает обычную грудку в сочный, изысканный ужин. А главное, ничего сложного: смешиваю со сметанной заливкой и запекаю — быстро и сочно.

Яйца и сметана создают нежную подушку, в которой курица пропитывается и остается мягкой, а лук, помидоры и сыр сверху добавляют сочность и аппетитную румяную корочку.

Для приготовления понадобится: 500 г куриного филе, 2 яйца, 100 г сметаны, 1 луковица, 1–2 помидора, 100 г твердого сыра, соль, перец, паприка, сушеный чеснок, зелень.

Рецепт: куриное филе нарежьте небольшими кусочками. В миске взбейте яйца со сметаной, солью, перцем, паприкой и чесноком. Залейте этой смесью курицу и хорошо перемешайте. Вылейте массу в смазанную маслом форму для запекания. Сверху разложите кольца лука и кружочки помидоров. Посыпьте тертым сыром. Запекайте в разогретой до 190°C духовке 30–35 минут до золотистой корочки. Подавайте горячим, посыпав свежей зеленью.

Ранее стало известно, как приготовить куриные голени в чесночном соусе: на второй день только вкуснее.

Проверено редакцией
Читайте также
Картофель не жарю, готовлю другим способом: получается полноценное горячее с курицей и овощами в сковороде
Общество
Картофель не жарю, готовлю другим способом: получается полноценное горячее с курицей и овощами в сковороде
Вместо шаурмы — хрустящие рулеты из лаваша: начинка не абы какая, а вкусная — копченая грудка и яйца
Общество
Вместо шаурмы — хрустящие рулеты из лаваша: начинка не абы какая, а вкусная — копченая грудка и яйца
Вместо скучной шелухи смешала два ингредиента — яйца цвета Tiffany покорили всех. Просто загляденье
Общество
Вместо скучной шелухи смешала два ингредиента — яйца цвета Tiffany покорили всех. Просто загляденье
Забудьте о медовике: этот торт просят печь на все праздники: нежные коржи, заварной крем и хрустящий сюрприз внутри
Общество
Забудьте о медовике: этот торт просят печь на все праздники: нежные коржи, заварной крем и хрустящий сюрприз внутри
Беру слоеное тесто и готовлю ленивые закрытые бургеры: просто и есть удобно — ничего не вываливается
Общество
Беру слоеное тесто и готовлю ленивые закрытые бургеры: просто и есть удобно — ничего не вываливается
курица
рецепты
ужины
обеды
Дарья Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, где похоронят погибшего в зоне СВО сына Дацика
Байкерская взятка, кровавый трамвай и алкоголь-убийца: что дальше
В Иране назвали виновников агрессии США и Израиля
Бойцы ПВО спасли Москву от еще одного дрона ВСУ
Операция, отказ от «Сватов» и «6 кадров», СВО: как живет Федор Добронравов
Появилась информация о дате третьего раунда переговоров по Украине
Боец добровольческого отряда пострадал от налета дрона ВСУ на Белгородчину
Мужчина спалил автомобили полицейских и попался силовикам
Мошенники в постсоветской республике притворяются коммунальщиками
Шереметьево перевели на режим согласования
ВСУ продолжили атаковать Москву своими дронами
Умер актер из легендарного сериала «Следствие ведут знатоки»
В США рассказали, есть ли жертвы удара по консульству в Ираке
Морпех объяснил, почему газовики не сразу поверили в операцию «Поток»
Женщина подала в суд на босса за то, что тот ее звал «картошкой»
Порядка 73,2% жителей Казахстана переписали историю страны
Раскрыты потери Афганистана в ходе столкновений с Пакистаном
Медведев оценил сериал «10 историй о любви и смерти» о жизни в Донбассе
Польша оказалась в шаге от выхода из Евросоюза
«В заложниках»: аналитик раскрыл хитрый замысел США в войне против Ирана
Дальше
Самое популярное
Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Общество

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Адвокат рассказала о реакции террористов из «Крокуса» на приговор
Москва

Адвокат рассказала о реакции террористов из «Крокуса» на приговор

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.