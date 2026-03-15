Рецепт из куриного филе, который покорил мое сердце: смешиваю со сметанной заливкой и запекаю

Этот рецепт из куриного филе покорил мое сердце. Он превращает обычную грудку в сочный, изысканный ужин. А главное, ничего сложного: смешиваю со сметанной заливкой и запекаю — быстро и сочно.

Яйца и сметана создают нежную подушку, в которой курица пропитывается и остается мягкой, а лук, помидоры и сыр сверху добавляют сочность и аппетитную румяную корочку.

Для приготовления понадобится: 500 г куриного филе, 2 яйца, 100 г сметаны, 1 луковица, 1–2 помидора, 100 г твердого сыра, соль, перец, паприка, сушеный чеснок, зелень.

Рецепт: куриное филе нарежьте небольшими кусочками. В миске взбейте яйца со сметаной, солью, перцем, паприкой и чесноком. Залейте этой смесью курицу и хорошо перемешайте. Вылейте массу в смазанную маслом форму для запекания. Сверху разложите кольца лука и кружочки помидоров. Посыпьте тертым сыром. Запекайте в разогретой до 190°C духовке 30–35 минут до золотистой корочки. Подавайте горячим, посыпав свежей зеленью.

